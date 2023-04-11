''Украина победит'': патриоты ''подправили'' дизайн российских рублей на оккупированной территории Украины. Фото

Патриоты на временно захваченных Россией территориях Украины провели очередную смелую акцию. Они устроили флешмоб и "дополнили" российские рубли, которые оккупанты заставляют использовать украинцев, патриотическими лозунгами.

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Акцию провели активисты Движения гражданского сопротивления на временно оккупированных территориях Украины "Жовта стрічка". Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале организации в понедельник, 10 апреля.

На российских фантиках появились надписи "Украина победит", "Россия проиграет, Путин – убийца". Также патриоты рисовали на рублях завязанную желтую ленту, символизирующую сопротивление на оккупированных территориях и стремление украинского народа бороться за свободу и независимость от российской оккупации.

Флешмоб провели во временно захваченных Россией Мелитополе, Симферополе, Севастополе, Донецке и Луганске.

"Оккупанты начали массово раздавать рубли на временно оккупированной территории Украины. Они большие оптимисты. Верят, что пришли надолго. "Желтая лента" – реалисты. Мы знаем, что ВСУ освободят нашу землю. Поэтому наши активисты решили напомнить оккупантам, что они здесь временно" , – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Россией украинском Крыму патриоты продолжают сопротивление. На улицах Севастополя и других городов снова появились плакаты активистов и желтые ленты – символ мирного протеста против российских захватчиков.

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