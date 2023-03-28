Крым – это Украина! На оккупированном полуострове усиливается движение сопротивления: патриоты устроили новую акцию. Фото

Во временно оккупированном Россией украинском Крыму патриоты продолжают сопротивление. На улицах Севастополя и других городов снова появились плакаты активистов и желтые ленты – символ мирного протеста против российских захватчиков.

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Соответствующими фото 28 марта поделился Telegram-канал "Жовта стрічка". Там отметили, что движение общественного сопротивления постоянно растет.

"За последние четыре дня к нам присоединились 80 активистов из Севастополя, Симферополя, Ялты и Керчи, которые повязали около 300 лент и нарисовали около 100 граффити", – рассказали активисты.

Ленточку желтого цвета смелые жители Крыма оставили даже в салоне общественного транспорта.

Кроме того, на одной из улиц они написали: "Путин – убийца". Распространяются в Крыму и граффити с украинской буквой Ї.

Авторы Telegram-канала подчеркнули, что Крым был, есть и будет Украиной.

"Завязанная желтая лента – это наглядное отражение стремлений украинского народа в Крыму бороться за свою волю и независимость от российской оккупации", – сказано в посте.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева заявила, что у российские оккупанты активно готовятся к боевым действиям на полуострове. В частности, армия РФ роет траншеи по всему побережью и обустраивает бомбоубежища.

– Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк говорила, что захватчикам не будет покоя ни в одной точке временно оккупированного Крыма, потому что Украина серьезно настроена на возвращение всех своих территорий.

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