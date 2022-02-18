Украина нуждается в солидарности международного сообщества, – глава УГКЦ обратился к послам стран ЕС при Святом Престоле

16 февраля состоялась онлайн-встреча Блаженнейшего Святослава, Главы и Отца УГКЦ с послами стран Европейского Союза, аккредитованными при Святом Престоле. Участники форума около двух часов говорили об Украине и служении УГКЦ в условиях современного международного кризиса.

В своем обращении к послам стран Европейского Союза Глава УГКЦ отметил, что "у нашей Церкви уже есть опыт служения в условиях войны на Востоке Украины и в оккупированном Крыму. Наши священники ни при каких обстоятельствах не покинули своих людей. Поэтому сейчас, когда мы видим, как разные дипломаты, политики покидают Киев, принципиальная позиция нашей Церкви – быть со своим народом.

Блаженнейший Святослав рассказал: "Украина переживает не только угрозу военного вторжения России, но уже не первый год является жертвой российской пропаганды и дезинформации на международном уровне. Кроме этого, Украина постоянно испытывает экономическую и политическую агрессию".

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Глава УГКЦ добавил, что религиозная жизнь Украины тоже не остается в стороне от информационной атаки России, мол, "в нашей стране происходит межрелигиозное и межконфессиональное противостояние". В этом контексте он указал на утреннюю молитву в соборе Святой Софии в День национального единения, которая является красноречивым жестом духовного единства нашего народа и высших представителей разных религий и конфессий... Согласно последним статистическим исследованиям, украинское общество больше всего доверяет Церквам и религиозным организациям . Поэтому Церковь имеет особую миссию быть средоточием единства нашего народа».

"Что касается служения УГКЦ в это напряженное время, – сказал архиерей, – наша Церковь остается со своим народом. Это наша важнейшая миссия". Для этого, рассказал он, в УГКЦ была создана "сеть солидарности, чтобы быть рядом с людьми, наиболее нуждающимися в помощи".

Международное сообщество Блаженнейший Святослав просит не забывать об Украине, отмечая, что она "нуждается в солидарности международного сообщества", и вспоминает недавний телефонный разговор с кардиналом Паролином, Госсекретарем Святого Престола, и призыв Папы Франциска к Всемирной молитве за мир в Украине 26 января.

"Мы благодарны Святейшему Отцу, дипломатическим усилиям Святого Престола, различным епископским конференциям Европы и другим международным институтам Католической Церкви за поддержку Украины и пробуждение сознания международного сообщества. Каждый жест такой солидарности мы высоко ценим и не чувствуем себя покинутыми", – отметил.

В контексте информационной войны против Украины Блаженнейший Святослав отметил важность "говорить правду". "Дезинформация наносит большой вред нашей стране, ее репутации, экономическому развитию. Поэтому я прошу вас быть голосом правды об Украине", – обратился с призывом к послам Предстоятель УГКЦ.

В завершение посол Валкенбург поблагодарила Блаженнейшего Святослава за встречу и заверила поддержку Украины со стороны дипкорпуса стран Европейского Союза при Святом Престоле.