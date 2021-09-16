Украина может принять афганских беженцев: "слуга народа" назвала условие

Если поток беженцев из захваченного талибами Афганистана коснется Украины, страна сможет принять несколько тысяч людей у себя по гуманитарным соображениям. В то же время при таком сценарии необходимо искать помощи у Европейского Союза.

Об этом в среду, 15 сентября, заявила народный депутат от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Ирина Верещук в эфире "Украины 24". Политик также указала: в свое время страны Европы приняли у себя жителей Афганистана. Как пример она рассказала об Австрии.

"В маленькой Австрии получило огласку громкое заявление канцлера Себастьяна Курца о том, что он против того, чтобы афганские беженцы наводнили Австрию", – вспомнила Верещук.

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Она указала: в это же время на территории австрийского государства "поместились" 44 тысячи афганцев, вынужденных уехать из своей страны.

"И каждому из них Австрия дала приют, деньги и возможность ассимилироваться", – отметила народная избранница.

Что касается Украины, то здесь стоит упомянуть о ситуации с внутренне перемещенными лицами, однако 40-миллионная страна может также помочь и гражданам, сбежавшим из Афганистана, считает Верещук.

"Мы говорим о 2-3 тысячах афганских беженцев, способны ли мы их содержать, можем ли позволить себе им помочь как людям? Да, можем, из наших гуманистических соображений, так как мы хотим, чтобы и нам помогали. Мы должны найти возможность и получить помощь от Европейского союза, трастовых фондов", – заявила "слуга".

Как писал OBOZREVATEL: