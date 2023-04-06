Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм: подробности

Польша и Украина договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм. Подписание соглашения между государствами состоялось в рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Варшаву 5 апреля.

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Об этом сообщил Александр Камышин, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, на своем канале в Telegram. Чиновник подчеркнул, что для ведомства в настоящее время производство таких снарядов является одной из основных задач.

"Наращивание производства боеприпасов – главная задача МинСтратегПрома на данный момент. Как силами украинских предприятий, так и совместно с иностранными партнерами", – отметил Камышин.

О деталях подписанного Меморандума также сообщили в государственном концерне "Укроборонпром" в Telegram. Соглашение заключили одно из предприятий госконцерна и Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA).

Там подчеркнули, что для создания нового производства боеприпасов для 125-мм танковых систем рассматривают только польские города. Причина в вероятности российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпром.

Однако над созданием будут работать и Украина, и Польша. В частности, Киев предоставит свои технологии и специалистов с соответствующими компетенциями и опытом.

В конце марта 2023 года премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что польские государственные и частные предприятия оборонно-промышленного комплекса увеличат производство боеприпасов для нужд Вооруженных сил Украины и собственной армии. Для этого Совет министров Польши примет специальную долгосрочную программу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС все еще обсуждают юридические нюансы того, как реализовать соглашение о предоставлении Украине 1 миллиона артиллерийских боеприпасов. Прошло две недели от того, как лидеры стран ЕС одобрили общий план по поводу такой помощи украинцам в течение этого года, чтобы помочь противостоять вторжению РФ.

Как известно, Венгрия отказалась участвовать в плане стран ЕС по закупке боеприпасов для Украины. Глава МИД страны Петер Сиярто заявил, что Будапешт просто "желает мира".

В то же время CNN, ссылаясь на западных официальных лиц, пишет, что Украина продолжает накапливать боеприпасы перед ожидаемым контрнаступлением. А параллельно ВСУ наносят глубокие удары в тылу оккупантов.

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