Уиткофф отметил Буданова, заявив о 'сильной переговорной команде' Украины

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф одобрительно отозвался об украинской переговорной команде, отдельно отметив главу Офиса президента Кирилла Буданова. Во время Украинского завтрака в Украинском доме в Давосе он также заявил, что мирные переговоры находятся на финальной стадии и уже принесли ощутимый прогресс.

Уиткофф, в частности, рассказал о длительной и тесной работе с украинской стороной. По его словам, переговоры с представителями Украины продолжались десятки часов, в том числе в Женеве, и охватывали практически все возможные аспекты урегулирования.

"К украинскому народу, который здесь присутствует: у вас замечательная команда переговорщиков. Мы провели вместе много времени. Не знаю, сколько именно, но, возможно, это было 100 часов вместе с Женевой. Это буквально настолько всеобъемлюще. И я думаю, что мы свели все к одному вопросу, и мы обсудили все варианты этого вопроса, а это значит, что он решаемый. Поэтому если обе стороны хотят решить этот вопрос, мы его решим", – сказал Виткофф.

Он отдельно подчеркнул, что Украина имеет сильную и профессиональную переговорную команду. Среди ключевых представителей спецпосланник отметил Кирилла Буданова, подчеркнув эффективность и слаженность действий делегации.

Также Стив Уиткофф сообщил, что в ближайшее время вместе с Джаредом Кушнером отправится в Москву для обсуждения соглашения с российскими представителями. После этого делегация планирует сразу перелететь в Абу-Даби, где продолжат работу специальные группы, в частности по безопасности и экономическим вопросам.