Украину накрыли скандалы из-за языкового закона: швыряют мелочью в лицо, грубят и угрожают в соцсетях

После 16 января, когда вся сфера обслуживания в Украине перешла на государственный язык, граждане начали массово писать жалобы о нарушениях. А в некоторых городах разгорелись огромные скандалы из-за того, что статья 30 Закона Украины "Про обеспечение функционирования украинского языка как государственного" не соблюдается.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

В Одессе группа горожан восстала против "Артели "У Машковичей". Это кулинария, которая готовит блюда еврейской кухни и доставляет их по городу.

Соучредительница заведения Ирина Машкевич на странице компании в Facebook написала пост о своей продукции. В нем она сообщила, что теперь они будут готовить хинкали. Правда, написала текст по-украински, но используя вместо "і" русскую букву "ы". Что и вызвало шквал критики и негодования.

Патриотически настроенные одесситы посчитали, что язык коверкали специально, чтобы заодно выразить недовольство введением правил об обслуживании на украинском.

У хозяев компании своя версия случившегося.

"У меня на телефоне нет украинской раскладки, поскольку я абсолютно русскоязычный человек. Хотя закончила украиноанглийскую школу, и украинский язык понимаю и могу говорить, может быть, не очень грамотно могу на нем писать. И я написала текст по-украински, но на русской раскладке телефона. В результате мне теперь пишут в соцсетях день и ночь угрозы. Рассказывают, что нас и подожгут, и к нам придут. Но 90% пишущих без имен и фамилий, с какими-то игрушечными аватарками.

Разместили где-то мой номер мобильного, назвали меня нецензурно и призвали бомбить меня постоянно. Мы уже написали заявление в израильское посольство, чтобы нас защитили, поскольку один из наших учредителей гражданин Израиля. Так же я написала заявление в полицию, но его почему-то передали участковому. Это неправильно, потому что тут нужна помощь и киберполиции, чтобы выяснить, кто это делает. Я теперь боюсь не только за себя, но и за своих детей", – рассказала OBOZREVATEL Ирина.

По словам владелицы компании, ей постоянно предлагают помощь местные депутаты, и просто люди.

"Понимаете это была даже не официальная реклама. За рекламу Facebook нужно платить деньги. А это был пост практически на моей личной страничке для клиентов, которых я поименно знаю и с которыми мы работаем уже несколько лет. Если вы посмотрите на наш товар, на банках с продуктами указаны все данные о сертификации и все выполнено на украинском языке. Мы соблюдаем законы", – говорит Ирина.

В офисе Уполномоченного по защите государственного языка OBOZREVATEL сказали, что жалоба на пост "Артели "У Машковичей" к ним уже поступила: "Пока мы разбираемся с этой ситуацией. Как только будут какие-то выводы, то мы сообщим".

Также там отметили, что не будут сразу наказывать штрафами владельцев заведения. А начала проведут информационную работу, чтобы бизнесмены понимали важность соблюдения закона.

Также Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил, что только в первые дни после вступления в силу 30 статьи Закона Украины к ним поступило 100 жалоб.

В основном украинцы жалуются на сферу обслуживания. И Кремень предполагает, что после открытия кафе и ресторанов после локдауна количество жалоб на эти сферы увеличится.

Также граждане недовольны тем, что некоторые сайты интернет-магазинов до сих пор не переведены на украинский язык. Есть жалобы и на сферу образования, транспорт.

Больше всего жалуются на сферу обслуживания в Киеве и Киевской области, в Харькове, Одессе, Львове.

"Я сегодня брала кофе в ларьке на улице в центре Киева. Обратилась по-украински к продавцу. Она поздоровалась со мной по-украински и молча меня обслуживает. Думаю, обычно эта женщина разговорчивая. Спрашиваю: "что с вами, почему вы сегодня даже не улыбаетесь?" Она молчит, странно. Потом все-таки сказала, что украинского не знает, говорит как "азиров", а хозяин предупредил, если будут конфликты, то выгонит. Вот она и решила лучше молчать", – рассказывает киевлянка Виктория Чеховская.

А в Харькове кассирам выдали небольшие шпаргалки с переводом основных фраз на украинский. Например: "Чи потрібен вам пакет? Маленький, середній або великий?"

Правда, среди покупателей есть и те, кто решил, что не понимает по-украински.

"К нам в магазин регулярно приходит женщина, с которой я всегда говорила на украинском языке. Потому что это мой родной язык. Она отвечала на русском и проблем не было.

Тут она приходит, я задаю ей вопрос по-украински, а она говорит: "Я не понимаю, разговаривайте со мной по-русски". Я ей напомнила, что знакомы уже несколько лет, и никогда вопросов не возникало. "А теперь возникли", – упирается дама. Ну, стала говорить с ней на ее родном языке, но теперь мы с ней уже очень холодно разговариваем", – рассказывает продавец продуктового магазина в Харькове Оксана.

Свою историю рассказала и Катерина из Киева. Она заказывала в интернет-магазине письменный стол для ребенка. "На сайте вроде все написано по-украински. Звонит менеджер и начинает разговор на русском языке. Я делаю замечание, он будто бы не расслышал, продолжает тараторить свое. Я останавливаю его и говорю: "Я бы вас попросила перейти на государственный язык. Вы же знаете, что с 16 января в силу вступил закон. Поэтому будьте добры". Молодой человек мнется, потом говорит, что сам учился в Харькове, в русской школе и говорить на украинском ему очень тяжело. Но ломая язык как-то все-таки переходит, и мы с ним заканчиваем беседу. В конце я ему говорю, что очень благодарна за то, что он все-таки согласился говорить по-украински", – рассказывает Катерина.

Но случаются и конфликты, когда менеджеры или продавцы не желают говорить на государственном языке.

"Мне на базаре в Киеве на Лесном продавщица в лицо швырнула мелочь, когда мы с ней поспорили из-за языка. Я настаивала, чтобы она говорила по-украински, она же в сфере обслуживания работает. Она набросилась на меня, мол, в гробу видала твой украинский. Разорвала пакет с картошкой, не стала мне продавать и еще в лицо мелочью кинула. Я уже не стала звать полицию, расстроилась. И продавцы по соседству ее никак не одернули, стояли и смотрели", – говорит пенсионерка Валентина Павленко.

А киевлянину Алексею Пархоменко отказали в обслуживании на украинском на заправке. "Я заехал на одну заправку известной сети. И заправщик, который вставляет "пистолет" в бак начал со мной говорить на русском языке. Я говорю, что мол, давай соблюдать закон. Он уже вчера вступил в силу, вы же слышали. Он начал грубить, мол, украинский не знает, а что разве вы не поняли, я про омыватель вас спросил. Слово за слово, мы поругались, я вызвал его руководство. Правда, его менеджер тут же извинился, сказал, что с работником проведут беседу. Жаловаться я не стал, но и больше к ним не поеду", – сердится Алексей.

В офисе Уполномоченного по защите государственного языка напоминают, что украинцы могут обращаться с жалобами к ним. Правда, сначала нужно попробовать решить конфликт на месте с руководством компании или их представителем. Если вам не пошли навстречу, тогда нужно обратиться в офис уполномоченного.

Сделать это можно двумя способами. Либо прислать письмо по адресу 01001, Киев, Музейный переулок, 12. Либо отправив письмо по электронной почте skarha@mova-ombudsman.gov.ua.

Также можно зайти на сайт уполномоченного https://mova-ombudsman.gov.ua и заполнить там специальную форму.