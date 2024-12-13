Угрожал отправить на передовую: в Донецкой области разоблачили чиновника воинской части, который заставлял подчиненных работать на свою семью

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили чиновника одной из воинских частей, который заставлял подчиненных выполнять работы в пользу своей семьи. Мужчина является заместителем начальника подразделения одной из воинских частей Донецкой области.

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Об этом сообщила пресс-служба ДБР в Telegram. Там отметили, что чиновник также принуждал военных отдавать ему часть начисленных боевых выплат.

"Военнослужащие выполняли строительные работы и работали в магазине, который принадлежал его жене. Если они отказывались, чиновник угрожал отправить на передовую без должной подготовки", – говорится в сообщении.

Также известно, что с января 2023 года четверо военнослужащих выполняли разную работу для семьи должностного лица, вместо выполнения своих служебных обязанностей. В течение почти двух лет они получали полное денежное довольствие, включая выплаты за боевые задания, но значительную часть этих средств передавали подозреваемому.

ДБР провело обыски, в том числе по месту жительства должностного лица и изъяло доказательства, подтверждающие его противоправную деятельность. Предварительный ущерб для государства оценивается более чем в 3 млн грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области задержали сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, которые требовали деньги на блокпостах. За взятки фигуранты обещали "отпустить" военнообязанных и оформить отсрочку от службы.

Свои "услуги" злоумышленники оценили в 4500 долларов США, а в случае отказа давать взятку мужчинам угрожали объявлением в розыск.

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