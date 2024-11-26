На блокпостах требовали деньги за отсрочку от мобилизации: работников Одесского ТЦК поймали на горячем. Фото

В Одесской области задержали сотрудников районного территориального центра комплектования и социальной поддержки, требовавших деньги на блокпостах. За взятки фигуранты обещали "отпустить" военнообязанных и помочь оформить отсрочку от службы.

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Свои "услуги" злоумышленники оценили в 4500 долларов США, а в случае отказа давать взятку мужчинам угрожали объявлением в розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

На блокпостах сотрудники ТЦК останавливали мужчин, записывали персональные данные и сообщали, что планируют доставить их в военкомат для мобилизации. При этом военнообязанным предлагали заплатить деньги, чтобы избежать мобилизации.

Правоохранители задокументировали факт вымогательства денег у мужчины, который имел родных среди пропавших без вести во время выполнения боевых задач. Поэтому на законных основаниях у него была отсрочка от мобилизации.

Сотрудники ГБР 21 ноября задержали одного из посредников во время получения оплаты за "услугу". Также решается вопрос о задержании и уведомлении о подозрении остальных участников преступной схемы.

Задержанному сотруднику ТЦК сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Стоит отметить, что во время обыска в доме одного из возможных фигурантов, он достал табельное оружие и направил его на работников ГБР. Злоумышленник привел огнестрельное оружие в боевое положение, требовал вернуть изъятый ​​мобильный телефон и выгонял правоохранителей из дома.

После этого мужчине сообщили о подозрении в покушении на убийство работников правоохранительного органа в связи с исполнением служебных обязанностей (ст. 348 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении от должности. За совершенное преступление ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Напомним, СБУ и Нацполиция заблокировали в Киеве очередной канал выезда за границу уклонистов, организованный уроженцем Черниговщины. Он предлагал "клиентам" документы с поддельными заключениями МСЭК.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье разоблачили очередную схему уклонения от мобилизации, в которой были задействованы чиновники, медики и экс-правоохранители. Шестерым ее участникам, среди которых начальница отдела ТЦК и СП, член военно-врачебной комиссии, заведующий отделением больницы, двое бывших правоохранителей и гражданский, сообщено о подозрении.

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