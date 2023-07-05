Угроза теракта на ЗАЭС: какие территории окажутся под угрозой эвакуации. Карта

Ситуация на Запорожской АЭС на сегодняшний день является сложной и напряженной, ведь крупнейшая атомная станция в Европе напичкана взрывчаткой и оружием и остается в руках оккупантов. Вероятность того, что российские террористы реализуют свой план, который приведет к огромной техногенной катастрофе, высока. То, что Россия готовит теракт, подтверждает и украинская разведка.

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OBOZREVATEL собрал комментарии разных экспертов и ученых и постарался ответить на вопрос – чего ждать украинцам от российских террористов на ЗАЭС, который из сценариев будет иметь наихудшие последствия и каким может быть масштаб возможной катастрофы.

Что будет после взрыва ЗАЭС

По мнению ученых из Энергоатома, если оккупанты прибегнут к такому теракту, то масштабы катастрофы могут быть невероятно большими.

В госпредприятии считают, что после взрыва на ЗАЭС радиация коснется не только территории Украины, но и других стран, расположенных рядом с нашей.

Научный сотрудник Государственного научно-технического центра ядерной и радиационной безопасности Захар Иванов в комментарии СМИ отметил, что по расчетам, больше всего от радиации пострадает именно оккупированная территория.

Профессор Института радиоактивности окружающей среды Фукусимского университета Марк Железняк считает, что зона заражения составит около 30 километров. Об этом он рассказал OBOZREVATEL в программе "Орестократии".

Также Железняк говорит, что разница между Чернобыльской катастрофой 1986 года и той, которой сейчас боится весь мир, велика: сейчас на ЗАЭС работает только один из шести реакторов.

Однако, по его словам, для Запорожской АЭС самым опасным является фукусимский сценарий, когда будут полностью обесточены все блоки. Прекращение охлаждения реактора приведет к его разогреву, что в свою очередь станет причиной взрывов всех блоков. Причем происходит это не одним взрывом сразу, а постепенно.

По его словам, в случае, если оккупанты все же отважатся на подрыв ЗАЭС, прежде всего и больше всего пострадают города Энергодар и Никополь, расположенный в 10-километровой зоне. Заражение других территорий и формирование поля загрязнения будут зависеть от природных условий – направления ветра, наличия или отсутствия осадков.

Глава Запорожской ОВА Юрий Малашко также уверяет, что таких радиозагрязнений, как во время аварии на Чернобыльской АЭС, на ЗАЭС не будет.

"Самое главное - выдержать первые два часа в полностью замкнутом помещении. Также нужно сделать запасы пищи и воды", - рассказал Юрий Малашко в комментариях журналистам.

Какие населенные пункты окажутся под угрозой

Под угрозой радиационного заражения могут оказаться населённые пункты в радиусе около 50 километров.

В Запорожской области:

Каменка-Днепровская,

Кушугум,

Малокатериновка,

Балабино,

Балки,

Васильевка,

Большая и Малая Белозерки,

Днепрорудное,

Николаевка.

А также населенные пункты Днепропетровской области:

Никополь,

Марганец,

Покровское,

Красногригорьевка,

Грушевка,

Томаковка,

Покров.

Напомним, в Минздраве выпустили рекомендации по сбору тревожного чемодана и порядка действий в случае теракта на ЗАЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 июля российские пропагандисты начали распространять фейки о том, что в ночь на 5 июля Украина якобы собирается атаковать Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре.

А в Вооруженных силах Украины официально сообщили о возможной подготовке провокаций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время. В то же время отмечается, что ВСУ готовы действовать при любых условиях.

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