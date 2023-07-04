В ВСУ предупредили о возможных провокациях на ЗАЭС: о чем идет речь

В Вооруженных силах Украины официально было сообщено о возможной подготовке провокаций на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в ближайшее время. Эта электростанция находится под контролем российских террористических группировок с 4 марта 2022 года.

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Об этом говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ. При этом отмечается, что Вооруженные силы Украины готовы действовать при любых условиях.

"По оперативной информации, сегодня на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства. Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины. Об этом и дезинформируют российские СМИ и телеграм-каналы", – говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины строго соблюдают нормы международного гуманитарного права, отслеживают и контролируют ситуацию на территории Запорожской атомной электростанции и готовы действовать адекватно при любых условиях.

"Ни одна провокация врага не пройдет", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад украинская разведка предупредила, что оккупационный контингент России постепенно покидает территорию ЗАЭС в Энергодаре. Оставшемуся там персоналу захватчики приказали: если возникнут аварийные ситуации – обвинять во всем Украину.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Украина может узнать о подрыве ЗАЭС через несколько часов после катастрофы. Это объясняется тем, что у государства сейчас нет прямого доступа к радиационному контролю на станции.

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