Спрашивали, где Бандера, и били током: украинский священник рассказал о 70 днях российского плена

Настоятель одесского Свято-Троицкого храма ПЦУ Василий Вырозуб рассказал о пытках в российском плену. Священнослужитель оказался в заложниках у оккупантов еще в начале войны, когда вместе с эвакуационнйо командой направлялся к острову Змеиный, чтобы забрать тела якобы погибших украинских пограничников.

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По словам священника, путинские оккупанты задавали абсурдные вопросы, а также применяли ток для пыток. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отец Василий рассказал, что в эвакуационной команде на спасательном судне "Сапфир" находилось трое священников. Российские войска должны были дать судну коридор для гуманитарной миссии, однако, по традиции не сдержали слово и взяли в плен экипаж.

Настоятель одесского храма отмечает, что россияне жестоко пытали пленных. Также ему запомнились абсурдные вопросы военных преступников во время допросов во временно оккупированном Крыму.

"До последнего не верили, что капеллан и священник может не работать с СБУ. Один вопрос, второй, третий…Один из вопросов "знаешь ли ты место или владеешь информацией о местонахождении Бандеры?", – вспоминает священник.

Затем пленных переправили в Белгородскую область, где применяли против пленных жестокие пытки. Украинцев пытали током, запихивали гвозди под ногти, а также держали без еды, воды и сна.

"Нет права перед этой ордой ломаться. Если немного согнешься, они сломают", – подчеркнул священник.

Напомним, накануне Украина вернула из российского плена 130 военных: 126 мужчин и 4 женщины. Среди освобожденных – 45 военнослужащих Вооруженных сил Украины, 25 нацгвардейцев, 23 пограничника, 21 воин Военно-морских сил Украины, 8 теробороновцев и 8 представителей Государственной специальной службы транспорта.

Ранее сообщалось, что Россия порядком совершения обменов военнопленными провоцирует конфликты среди родственников пленников. Оккупанты пытаются создать впечатление, будто бы Украина заинтересована в возвращении только тех, кого забрали в плену на Мариупольском направлении, но на самом деле это не соответствует действительности.

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