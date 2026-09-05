Учли опыт медиков: "Украинская бронетехника" модернизировала бронеавтомобиль ''Новатор''

Компания ''Украинская бронетехника'' продемонстрировала свой обновленный бронеавтомобиль ''Новатор 2С''. Это медицинская версия, предназначенная для санитарной эвакуации раненых из прифронтовой зоны. В этой версии спецавтомобиля расширили бронекапсулу и двери, а также установили новую систему погрузки раненых.

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Бронеавтомобиль ''Новатор 2С'' предназначен для работы в прифронтовой зоне. Может перевозить до четырех лежачих или до шести сидячих раненых. Машина имеет баллистическую и противоминную защиту, а также оснащена средствами РЭБ. Предназначена для перевозки четырёх человек в лежачем положении или до шести человек в сидячем положении.

''Автомобиль имеет максимальный уровень защиты STANAG 2, а также противобаллистическую и противоминную защиту, и оснащен необходимым оборудованием, а именно: системой автоматической погрузки и выгрузки раненых. Для него разработана отдельная задняя апарель. И машина максимально приспособлена для участия в боевых действиях'', – рассказывает Владислав Бельбас, генеральный директор ООО ''Украинская бронетехника''.

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Сегодня "Новаторы" находятся на службе в Национальной гвардии и Национальной полиции. Например, в штурмовой бригаде Нацполиции ''Лють'' есть шесть ''Новаторов'', которые активно используются в прифронтовой зоне. По словам командира тактической роты бригады Виктории ''Кара'' Гусак, за время эксплуатации автомобили показали себя с наилучшей стороны.

''Производитель уже учел ряд наших замечаний. В машине пересмотрели расположение оборудования, добавили освещение, изменили конструкцию носилок, чтобы ускорить погрузку. Машины обладают хорошей проходимостью. Автомобили неоднократно попадали под удары FPV-дронов и продолжали выполнять задачи после повреждений. Бывало, что машина доезжала до безопасного места на четырёх повреждённых колёсах", – рассказывает ''Кара''.

В настоящее время бронированные автомобили стали основным средством медицинской эвакуации из опасных зон. Из-за широкого распространения FPV-дронов зона поражения значительно расширилась.

''Непосредственно с передовой раненых сначала забирают "кейсеваками", после чего в более безопасных точках их передают медицинским экипажам. Уже оттуда бронированные санитарно-эвакуационные машины доставляют их в стабилизационные пункты или другие медицинские подразделения. Именно для этого и нужны такие машины, как ''Новатор'', – рассказывает представитель Командования медицинских сил Игорь Плис.

Он оценивает потребность в такой технике примерно в 400 бронированных санитарно-эвакуационных машин. Оптимально иметь примерно пять таких машин на механизированный батальон.

Владислав Бельбас говорит, что ''Украинская бронетехника'' способна производить более 1000 автомобилей в год. Ориентировочная стоимость ''Новатора 2С'' составляет 14–15 млн грн в зависимости от комплектации.

''К сожалению, Вооруженные силы Украины такие автомобили пока не закупали. И проблема, которую мы сейчас видим, – это довольно низкий уровень закупок бронетехники именно для медицинской эвакуации. Это глобальная проблема заключается в том, что зона действия сейчас довольно обширна, а скорость эвакуации с помощью наземных роботизированных комплексов довольно низкая. Мы, в свою очередь, готовы до конца года поставить несколько сотен машин'', – говорит директор ''Украинской бронетехники''.

Кроме того, в компании ведется работа над совершенствованием систем РЭБ. Конкретный комплекс определяется заказчиком в соответствии с его собственными требованиями, после чего он устанавливается на бронеавтомобиль.

В компании планируют и в дальнейшем совершенствовать медицинский "Новатор 2С". Его характеристики и оснащение постоянно ''подтягивают'' с учетом опыта боевого применения.