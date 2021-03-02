Учителя не подвержены большему риску заражения COVID-19, чем остальные – британские ученые

Учителя не подвержены большему риску заражения COVID-19, чем остальные группы населения.

Об этом говорится в исследовании ONS (Национальная статистическая служба Британии), что обнаружила одинаковые уровни антител коронавируса у школьного персонала и населения в целом, передает Daily Mail.

В официальном отчете говорится, что учителя могут заразиться коронавирусом не чаще, чем другие представители других профессий. Такие опасения были озвучены из-за того, что в Британии с марта начинают открывать школы после введенного локдауна.

Исследование, проведенное в 120 школах в Англии в начале второй волны пандемии, обнаружило одинаковые уровни антител против COVID-19 среди персонала в школах и обычных граждан.

Около 14,6% первичного персонала и 15,7% вторичного персонала учебных заведений дали положительный результат на белки, в сравнении с 18,2% среди других групп общества.

Исследователи, стоящие за исследованием, заявили, что оно "указывает на то, что персонал и учащиеся в школах не подвергаются значительно более высокому риску Covid-19, чем население в целом".

Доктор Шамез Ладхани, педиатр-консультант в Общественном здравоохранении Англии и главный автор исследования, сказал, что преимущества повторного открытия школ 8 марта "намного перевешивают риск" COVID-19 для учителей, хотя "риск не равен нулю".

"То, где мы находимся сейчас, действительно является прекрасным местом для правильного открытия школ. Страна находится в изоляции, уровень инфицирования стремительно падает, передача в сообществе будет очень низкой, когда они (сотрудники и ученики – Ред.) вернутся в школу", – сказал врач.

Он добавил, что риск попадания инфекции в школы очень низок. Также каждый ребенок проходит тестирование на COVID-19 два-четыре раза в неделю.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Великобритании за неполных три месяца кампании по вакцинации против COVID-19 привили минимум одной инъекцией почти треть населения.