Обзывала тупыми и угрожала сдать в детдом: стало известно о вопиющем случае с полисменкой в гимназии Черновцов. Вмешались полиция, власть и Горбачев

В Черновцах в гимназии №5 полисменка, во время визита в учебное заведение с целью проведения беседы о поведении в школе, обзывала детей тупыми и угрожала сдать их в детский дом. Кроме того, представительница правоохранительных органов, по словам родителей, спрашивала школьников о подлежащем и сказуемом, а когда ученики отвечали неправильно заставляла их приседать. После такой встречи ребята плакали.

Об этом стало известно из сообщения в Facebook, где родители также выложили аудиозапись инцидента. В настоящее время в дело вмешались управление образования города, ювенальная полиция и образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.

"Одной из форм запугивания было склонение детей к уборке детьми полицейского участка. Другим угрожала, что сдаст в детский дом. Но это еще не все. Полисменко спрашивала детей, что такое подлежащее и сказуемое и если ребенок не знал ответа – заставляла приседать с руками поднятыми вверх 40 раз. Еще и кричала, бегом. Обзывала их тупыми. Все дети без исключения в школе плакали, даже те, которые не были вовлечены в прямые издевательства от поведения представительницы порядка", – говорится в сообщении.

Заместитель начальницы управления образования горсовета Денис Круглецкий в интервью "Молодий Буковинець" заверил, что создана комиссия, которая будет разбираться в инциденте. После проведенного расследования и выводов принимут соответствующие решения. Он добавил, что нужно выяснить, присутствовали ли во время встречи директор школы и учителя.

"Будем разбираться. Я тоже слышал аудио. В нем имена директора, учителей не были озвучены. Нам нужно отобрать письменные объяснения от каждой стороны, посовещаться дальше с юристами. Однозначно мы в этой ситуации разбираться будем и просто так ее не оставим", – заверил чиновник.

Он добавил, что управление образования не имеет влияния на полицию, а может принять меры только в отношении директора лицея.

Родители же настроены категорически и требуют увольнения руководительницы учебного заведения. Об этом рассказала глава Управления образования города Ирина Ткачук. Она сообщила, что в службу обратилось более ста родителей, ведь, по их словам, такие ситуации в школе не в первый раз и они переживают за жизнь и здоровье своих детей.

"По большому счету, мы не можем сейчас говорить о том, что произошло, если просто прослушать аудиозапись. Но родители глубоко возмущены. Они не просто констатируют факт, что такая ситуация, а говорят о последовавших у детей психологических травмах, которые были у детей после этого. Что дети приходят домой в слезах, плачут. Что кому-то плохо стало после того, как заставили интенсивно приседать и т.д., – сообщила Ткачук.

В ситуацию вмешался и Горбачов, который прокоментировал сообщение, отметив, что служба образовательного омбудсмена получила аудиозапись и изучает ее. Однако, в учреждении ждут обращения родителей.

На случай также пообещала отреагировать и представительница Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Черновицкой области Ирина Исопенко, отметив, что там берут ситуацию в работу.

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