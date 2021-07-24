Ученый объяснил аномальное количество медуз в Азовском море

Летом 2021 года украинцы жалуются на большое количество медуз в Азовском море. Проблема связана с тем, что увеличивается соленость моря, а вместе с тем улучшаются условия для их развития.

Об этом рассказал декан факультета биологии, географии и экологии Херсонского государственного университета, доктор географических наук, профессор Игорь Пилипенко, передает "Укринформ". По его словам, подобное происходило в восьмидесятые годы прошлого века.

Ученый пояснил, что уровень солености Азовского моря связан с многолетним уменьшением стока рек Дона и Кубани. Он зависит от гидрологического режима этих рек.

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По его словам, механизмы решения проблемы с аномальным количеством медуз находятся там, где формируется основная масса пресной воды, которая создает режим воды – в России. Пилипенко сравнил совокупный сток пресной воды в Азовское море с территории Украины и России. Так, в первом случае это около четырех кубических метров, а во втором – 35-40 в год.

Он добавил, что большое количество медуз является проблемой не только для курортного отдыха. Это также сильно сокращает пищевую базу для рыб, питающихся планктоном. Ученый пояснил, чтобы медуз стало меньше, нужно увеличить количество рыбы, которая ест планктона. При этом, по его словам, зарыбление не поможет. Для этого необходимо ограничить вылов рыбы, подытожил Пилипенко.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в селе Счастливцево Херсонской области туристы жалуются на огромное количество медуз в море. По этой же причине в этом году там очень мало отдыхающих.