Ученые выяснили, кому грозит тяжелое течение COVID-19

Тяжелое течение коронавируса угрожает людям, страдающим хроническими болезнями сердца, невралгическими заболеваниями, хроническими проблемами с почками и онкологией.

Это выяснилось в ходе исследования, проведенного группой ирландских ученых, сообщает RTE Ireland’s National Television. Отмечается, что паценты, которые страдали ожирением по медицинским показателям, с индексом массы тела, равным или большим 40, также имели повышенный риск получить осложнения при инфицировании COVID-19.

Исследование было проведено Королевским колледжем хирургов в Ирландском университете медицины и медицинских наук и Центром надзора за охраной здоровья исполнительной службы здравоохранения. В исследовании приняли участие 20 тысяч пациентов.

Также сообщается, что по состоянию на 26 апреля в Ирландии уже 398 072 человека были полностью вакцинированы. В то же время первую дозу получил 987 681 человек.

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