Ученые выяснили, кому грозит тяжелое течение COVID-19
Тяжелое течение коронавируса угрожает людям, страдающим хроническими болезнями сердца, невралгическими заболеваниями, хроническими проблемами с почками и онкологией.
Это выяснилось в ходе исследования, проведенного группой ирландских ученых, сообщает RTE Ireland’s National Television. Отмечается, что паценты, которые страдали ожирением по медицинским показателям, с индексом массы тела, равным или большим 40, также имели повышенный риск получить осложнения при инфицировании COVID-19.
Исследование было проведено Королевским колледжем хирургов в Ирландском университете медицины и медицинских наук и Центром надзора за охраной здоровья исполнительной службы здравоохранения. В исследовании приняли участие 20 тысяч пациентов.
Также сообщается, что по состоянию на 26 апреля в Ирландии уже 398 072 человека были полностью вакцинированы. В то же время первую дозу получил 987 681 человек.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Одесской области зафиксировано два летальных случая среди детей, связанные с коронавирусной болезнью COVID-19. Подростки 14 и 11 лет имели хронические заболевания почек и опорно-двигательного аппарата.
Также сообщалось, что заболевание коронавирусом у детей сопровождается общей интоксикацией, высокой температурой (выше 38 градусов), слабостью организма и отсутствием аппетита.