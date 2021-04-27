Ученые выяснили, кому грозит тяжелое течение COVID-19

Вадим Хлюдзинский
Вадим Хлюдзинский
Общество
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Ученые выяснили, кому грозит тяжелое течение COVID-19

Тяжелое течение коронавируса угрожает людям, страдающим хроническими болезнями сердца, невралгическими заболеваниями, хроническими проблемами с почками и онкологией.

Это выяснилось в ходе исследования, проведенного группой ирландских ученых, сообщает RTE Ireland’s National Television. Отмечается, что паценты, которые страдали ожирением по медицинским показателям, с индексом массы тела, равным или большим 40, также имели повышенный риск получить осложнения при инфицировании COVID-19.

Исследование было проведено Королевским колледжем хирургов в Ирландском университете медицины и медицинских наук и Центром надзора за охраной здоровья исполнительной службы здравоохранения. В исследовании приняли участие 20 тысяч пациентов.

Также сообщается, что по состоянию на 26 апреля в Ирландии уже 398 072 человека были полностью вакцинированы. В то же время первую дозу получил 987 681 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в Одесской области зафиксировано два летальных случая среди детей, связанные с коронавирусной болезнью COVID-19. Подростки 14 и 11 лет имели хронические заболевания почек и опорно-двигательного аппарата.

  • Также сообщалось, что заболевание коронавирусом у детей сопровождается общей интоксикацией, высокой температурой (выше 38 градусов), слабостью организма и отсутствием аппетита.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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