Ученые спрогнозировали до 20 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки в Украине: где ожидается больше всего больных

В Национальной академии наук Украины (НАН) спрогнозировали, каким образом будет развиваться пандемия коронавируса в Украине в ближайшие две недели. Согласно моделированию, наибольшее количество больных ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой областях и в Киеве.

Об этом стало известно из прогноза развития эпидемии COVID-19 в Украине в период 24 марта – 6 апреля 2021, опубликованного 23 марта на сайте НАН.

На 30 марта в Украине прогнозируют примерно 15 000 новых больных коронавирусом, эта цифра может варьироваться от 13 до более 18 тыс. случаев. По состоянию на 6 апреля ожидается ухудшение ситуации: почти 20 000 новых больных за сутки с интервалом 11-31 тысячу новых случаев.

По состоянию на 30 марта прогнозируют в среднем 300 летальных случаев в сутки, на 6 апреля – 380.

Ученые также установили среднее количество новых инфицированных в день, которое может быть обнаружено в каждом регионе по состоянию на 30 марта и 6 апреля 2021. Для вычисления прогноза использовали средние значения за неделю.

Прогноз насчет новых случаев коронавируса. НАН Украины

Отметим, что такие прогнозы заболеваемости не учитывают влияние изменения количества тестов, количества подозрений на COVID-19, а также изменения карантина.

Напомним, Минздрав 24 марта обновил распределение регионов Украины на уровни эпидемической опасности из-за распространения коронавируса. В "желтой" зоне осталась только Херсонщина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СНБО не исключают возможность введения общенационального локдауна в том случае, если ситуация с коронавирусом ухудшится.