Вчені спрогнозували до 20 тис. нових випадків COVID-19 за добу в Україні: де очікується найбільше хворих

У Національній академії наук України (НАН) спрогнозували, як буде розвиватися пандемія коронавірусу в Україні в найближчі два тижні. Відповідно до моделювання, найбільша кількість хворих очікується у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Хмельницькій областях та в Києві.

Про це стало відомо з прогнозу розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період 24 березня – 6 квітня 2021 року, опублікованого 23 березня на сайті НАН.

На 30 березня в Україні прогнозують приблизно 15 000 нових хворих на коронавірус, ця цифра може варіюватися від 13 до понад 18 тис. випадків. Станом на 6 квітня очікується погіршення ситуації: майже 20 000 нових хворих за добу з інтервалом 11-31 тисячу нових випадків.

Станом на 30 березня прогнозують у середньому 300 летальних випадків за добу, на 6 квітня – 380.

Науковці також встановили середню кількість нових інфікованих за день, яка може бути виявлена в кожному регіоні станом на 30 березня та 6 квітня 2021 року. Для обчислення прогнозу використовували середні значення за тиждень.

Прогноз щодо нових випадків коронавірусу. НАН України

Зазначимо, що такі прогнози щодо захворюваності не враховують впливу зміни кількості тестувань, кількості підозр на COVID-19, а також зміни карантинних обмежень.

Нагадаємо, МОЗ 24 березня оновило розподіл регіонів України на рівні епідемічної небезпеки через поширення коронавірусу. У "жовтій" зоні залишилася тільки Херсонщина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у РНБО не відкидають можливість запровадження загальнонаціонального локдауну у тому випадку, якщо ситуація з коронавірусом погіршиться.