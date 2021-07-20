Ученые рассказали, что чувствуют люди во время смерти: это приятный процесс

Доктор Сэм Парниа, директор отдела интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Нью-Йорка в Лангоне (США) рассказал, что умирать "очень приятно".

По его словам, люди, которые были на грани смерти, иногда описывают встречи с умершими родственниками, но настаивают на том, что это ощущение не является свидетельством загробной жизни, пишет Express.

Что касается физического процесса, доктор Парниа сказал в недавнем выступлении, что смерть – это процесс, а не черно-белый момент. Конечным результатом является уменьшение количества кислорода, который попадает в мозг, когда человек умирает, и это приводит к отключению мозговых цепей, и он теряет сознание по отношению к внешнему миру.

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"Когда сердце останавливается, все жизненные процессы прекращаются, потому что кровь не попадает в мозг, почки и печень, и мы становимся безжизненными и неподвижными, и это время, которое врачи используют, чтобы определить время смерти", – сказал он.

Но доктор, автор нескольких исследований и книг на тему смерти, сказал, что существует психический процесс, который заставляет переживших околосмертные переживания снова жаждать смерти.

"Когда мы умираем, этот опыт не является неприятным для подавляющего большинства людей. Для тех из нас, кто умирает естественной смертью, даже если мы испытывали боль перед смертью, процесс смерти становится очень комфортным, очень блаженным и мирным", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, с начала 2021 года смертность в Украине выросла на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с начала года в Украине скончались 299 964 человек.