Ученые описали новый вид динозавра: весил 14 тонн

Палеонтологи из Португалии и Испании исследовали новый вид титанозавра Abditosaurus kuehnei. Его скелет почти 70 лет раскапывали в Южных Пиренеях (Каталония, Испания).

Этот представитель динозавров был весом 14 тонн, а его длина составляла 17,5 метра. Об этом говорится в статье в журнале Nature Ecology&Evolution.

Отмечается, что скелет животного возрастом 70,5 миллиона лет стал наиболее полным европейским скелетом титанозавра.

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За все время работ, с 1954 года, палеонтологи нашли 53 части скелета и целый фрагмент шеи из 12 соединенных позвонков. Первооткрывателем является немецкий палеонтолог Вальтер Кюне, благодаря ему динозавр и получил вторую часть названия – "kuehnei".

Ученые отмечают, что динозавр был удивительно большого размера.

Отмечается, что находка исследователей важна для понимания эволюции зауроподов в конце мелового периода, так как открывает новый взгляд на их филогенетическую и палеобиогеографическую историю в последние 15 миллионов лет существования.

Кроме того, родственные связи A. kuehnei с континентальной фауной дают представления о том, в какие моменты времени части суши были изолированы.

Напомним, согласно другому исследованию, опубликованном в журнале Nature, массовая гибель динозавров и 75% видового разнообразия на планете в целом могла произойти в июне.

Как утверждают ученые, динозавры обитали на Земле в мезозойскую эру, в течение трёх геологических периодов – триасового, юрского и мелового. Их существование длилось около 160 миллионов лет. Прямыми потомками динозавров ученые называют птиц.

По мнению экспертов, в свое время, на планете существовало около 160 000 видов динозавров. Однако на сегодня палеонтологам удалось идентифицировать и описать свыше 500 различных видов динозавров. Самым хищным и сильным динозавром считает тиранозавр. А самым умным ученые называют орнитомима.

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