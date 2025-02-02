Убийство военнослужащего ТЦК в Пирятине: двоим жителям Полтавщины сообщили о подозрении. Фото

В Полтавской области двоим мужчинам объявили подозрение по делу об убийстве военного на автозаправочной станции в Пирятине. Один из подозреваемых – житель Полтавы, а другой – из Лубен.

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В настоящее время продолжается досудебное расследование. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Одному подозреваемому инкриминируют препятствование законной деятельности ВСУ в особый период, умышленное убийство и похищение огнестрельного оружия, соединенное с насилием (ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 УК Украины)

Другому – пособничество в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Ранее следствие выяснило, что житель Полтавы пытался избежать военной службы. Во время поездки с другими мобилизованными в воинскую часть 31 января он несколько раз звонил по телефону знакомому из Лубен, передавая данные о маршруте автобуса. Когда автобус остановился на АЗС, лубенец открыл огонь из ружья, которое привез с собой, смертельно ранив военнослужащего Полтавского РТЦК и сопровождавшего мобилизованных СП. После этого нападавший забрал автомат погибшего и вместе с сообщником скрылся.

Оба подозреваемых оперативно задержали правоохранители, а во время обысков у одного из них обнаружили два корпуса ручных гранат, охотничье ружье, патроны, балаклаву и мобильные телефоны.

Угнанный автомат нашли в лесополосе, где его покинули нападающие. Все вещественные доказательства были направлены на экспертизы.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 1 февраля стало известно о том, что мужчина в балаклаве в Пирятине Полтавской области совершил вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Неизвестный имел при себе охотничье ружье, был знаком одним из мобилизованных и, угрожая военным ружьем, требовал его автомат, а после отказа застрелил.

Работнику Полтавского РТЦК и СП, убитого на автозаправочной станции в городе Пирятин, было всего 40 лет. У погибшего осталась жена и дети.

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