Остались жена и ребенок: появились подробности об убитом военнослужащем ТЦК

Сотруднику Полтавского Территориального центра комплектования и социальной поддержки, которого 1 февраля убили на автозаправочной станции в городе Пирятин, было всего 40 лет. У погибшего осталась жена и дети.

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Об этом рассказал начальник группы коммуникаций Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин. Он отметил, что мужчина был ограничен годным, и поэтому его мобилизовали в военкомат.

"Это мужчина 1985 года рождения. Он был мобилизован в 2023 году. Согласно заключению ВВК был признан ограниченно пригодным. Соответственно, направлен на военную службу в ТЦК и СП", – рассказал чиновник.

Роман Истомин уточнил, что у погибшего остались жена и дети.

Стрельба в Полтавской области, вероятно, была попыткой освободить мужчину от прохождения службы. По предварительной информации, стрелок знаком с одним из мобилизованных.

"Один из мотивов, который рассматривается следствием, – это намерение с целью освободить мобилизованного мужчину от прохождения службы. Стрелявший, по предварительной информации, знаком с мобилизованным", – цитируют журналисты украинского вещателя свои источники из полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, нападение произошло утром 1 февраля 2025 года на автозаправочной станции в Пирятине. Там к военнослужащему районного ТЦК, сопровождавшему мобилизованных мужчин в 199 учебный центр, подошел мужчина в балаклаве и пиксельных брюках. Он, угрожая военному охотничью ружьем, требовал отдать оружие. А когда сотрудник ТЦК отказался – злоумышленник выстрелил в него.

Военный погиб на месте, а убийца, забрав автомат военнослужащего, скрылся с места преступления вместе с одним из мобилизованных.

В Полтавской области была введена специальная операция "Сирена", и правоохранители во взаимодействии с военными структурами оперативно разыскали и задержали убийцу, а также его сообщника.

"Оказалось, что стрелял в военного житель Полтавщины 1984 года рождения. Его сообщник – житель Полтавы 1988 года рождения. В ходе проведения безотлагательного обыска следователи оружие у нападавшего изъяли", – отметили в полиции.

Также 1 февраля в Ровно возле здания ТЦК раздался взрыв. Известно об одном погибшем и шестерых раненых. На место происшествия прибыли авто скорой помощи. По предварительным, неофициальным данным, кто-то пронес взрывчатку в помещение ТЦК и активировал ее.

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