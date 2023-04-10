У РФ начался 'кадровый голод' в оккупированных городах Украины: местные не хотят сотрудничать с врагом

Во временно захваченных Россией городах Украины местные жители отказываются идти с оккупантами на сотрудничество. Поэтому у захватчиков возникают проблемы с кадрами.

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Государство-агрессор заставляет жителей РФ ехать работать в оккупированные украинские города, якобы как в командировку. Об этом в воскресенье, 9 апреля, сообщили в Центре национального сопротивления.

Как отмечается, в начале оккупации большинство "должностей" в оккупационных администрациях сразу же заняли россияне, однако у врага остаются серьезные проблемы с работниками среднего звена. Местные жители, несмотря на давление и угрозы, работать на россиян не хотят.

"Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и оккупанты должны применять значительно более тяжелый и ресурсно более дорогой процесс "командировок" на ТОТ работников из РФ", – говорится в сообщении.

В ЦНС также рассказали, что местные гауляйтеры начали изымать у коллаборантов загранпоспорта, чтобы те не могли уехать из оккупированных городов. В частности, такую практику начали применять в отношении мелитопольских коллаборантов.

"Центр национального сопротивления призывает местных коллаборантов уже пойти на сотрудничество с украинскими силами обороны. Ведь тогда, когда вы перестаете быть нужными россиянам, шансы на выживание значительно уменьшаются", – отметили в учреждении.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Херсонской области пытаются выполнить план по массовой паспортизации населения. Чтобы привлечь желающих, теперь за оформление паспорта страны-агрессора обещают квартиру "в безопасных регионах России".