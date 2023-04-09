Квартира за паспорт, но есть нюанс: оккупанты заманивают украинцев Херсонщины в ловушку

Оккупанты на Херсонщине пытаются выполнить план по массовой паспортизации населения. Чтобы привлечь желающих, теперь за оформление паспорта страны-агрессора обещают квартиру "в безопасных регионах России".

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Об этом 8 апреля сообщили в Центре национального сопротивления. Как отмечается, выдача государственных жилищных сертификатов стала новым инструментом побуждения украинцев к получению паспортов РФ.

Согласно информационной компании захватчиков, номинал обещанного сертификата в среднем составляет около 2,928 млн рублей (примерно 1,3 млн грн), что покрывае стоимость жилья в таких российских городах как Ставрополь или Краснодар.

Однако темпы паспортизации остаются низкими и даже такая агитация не помогает оккупантам выполнить поставленный Москвой план, подчеркнули в ЦНС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, захватчики усилили террор на временно захваченных территориях. В частности, в Горностаевском районе Херсонщины продолжаются рейды по проверке телефонов и фиксации личных данных местных жителей, а также обыски жилищ.

– На Запорожье и Херсонщине на людей, не получивших паспорт РФ, оказывают психологическое и физическое давление. На блокпостах у них обыскивают авто и угрожают запретом на въезд.

– Также людям без паспорта РФ грозят принудительным выселением из собственных жилищ и конфискацией частной собственности. Родителям школьников-выпускников – отказом в полученные детьми свидетельства о среднем образовании.

– Также людей заставляют менять на российские образцы свидетельства о браке и о регистрации технических средств.