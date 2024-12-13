У матери гендиректора больницы Мечникова нашли недвижимость в Ялте: расследование

Надежда Рыженко – мать директора Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергея Рыженко – владеет квартирой в Ялте во временно оккупированном Крыму. Эта недвижимость находится на улице Московской.

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Об этом заявило издание "Главное Днепр". Журналисты нашли соответствующую информацию в реестрах.

Надежда Романовна Рыженко, как ранее писали СММИ, работала "главным бухгалтером сельхозтехники". На человека с таким именем и фамилией оформлена квартира в Ялте.

В последней декларации за 2023 год Сергей Рыженко указал, что на его мать зарегистрирована только недвижимость в элитном поселке Орловщина под Днепром. Возможно, о ялтинской квартире "забыли" либо ее уже продали.

Кроме того, у близких Рыженко может быть другая недвижимость на южном побережье полуострова.

В 2020-м еще как свою гражданскую жену Рыженко указывал Ингу Родникову. Теперь она сменила фамилию на Рыженко.

Но если поискать в реестрах именно Родникову, то система выдает, кроме прочей недвижимости, участок в оккупированном Севастополе.

Участки на 1410 и 888 квадратных метров в Крыму честно указаны в последней декларации. Их приобрели в 2010 и 2011 годах и зарегистрировали на жену Рыженко.

Журналисты не получили ответа на вопрос, продана ли сейчас недвижимость на временно оккупированном Крымском полуострове.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее стало известно, что семья Сергея Рыженко поселилась в элитном пригороде Днепра. Детальнее об этом можно почитать в материале по ссылке.

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