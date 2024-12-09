Семья гендиректора больницы Мечникова поселилась в элитном пригороде: расследование

Не утихли еще разговоры о том, что во время войны тесть генерального директора больницы имени Мечникова Сергея Рыженко приобрел элитный внедорожник TOYOTA LAND CRUISER 2021 года выпуска, как выяснилось, что семья Рыженко поселилась в элитном пригороде Днепра.

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Об этом сообщает "Днепр Оперативный", ссылаясь на "Днепр.Главное".

Так, гендиректор областной больницы решил поселить семью своей новоиспеченной жены Инги Родниковой поближе к своим родителям – в Орловщину. Это село считается элитным, как Конча-Заспа в Киеве.

Согласно последним данным из декларации Рыженко, в 2009 году его мать стала владелицей дома на Орловщине, общая площадь которого составляет 231,6 метра.

Вскоре недалеко от нее, в центре Орловщины, поселился и тесть Рыженка, Валерий Родников, на участке 0,5 га. К слову, эти земли обычно должны выдаваться врачам, учителям и другим полезным людям. В то же время, как выяснил "Днепр.Главное", Валерий Алексеевич к обучению детей или лечению больных никакого отношения не имеет. Скорее всего, тесть знаменитого гендиректора больницы им. Мечникова занимался бизнесом – розничной торговлей из лотков и на рынках.

Интересно, что 17 соток земли в Орловском районе продают за 13 тысяч долларов. Так сколько может стоить земля семьи Рыженко-Родниковых?

Напомним, ранее мы писали, как заведующие отделениями больницы имени Мечникова на бумагах "перенесли" тяжелую болезнь, которая дает инвалидность и отсрочку. Кроме того, на нашем сайте можно прочитать о новых подробностях по делу скандального экснардепа Никитася.