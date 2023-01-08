У Данилова раскрыли первые детали плана действий на 2023 год

В субботу, 7 декабря, под руководством президента Владимира Зеленского прошло первое в этом году заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. На нем был утвержден План рассмотрения вопросов на заседаниях СНБО на 2023 год.

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В частности, по решению СНБО запланировано уделить большое внимание вопросам развития оборонно-промышленного комплекса на период до 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также на заседании было обсуждено:

обеспечение устойчивости функционирования и развития национальной экономики в условиях военного положения,

информационную безопасность на деоккупированных территориях Украины,

защиту и обеспечение безопасности функционирования объектов критической инфраструктуры и энергетики Украины в условиях ведения военных действий.

Кроме того, большое внимание будет уделено вопросам развития науки и техники, а также инновационной деятельности.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что несмотря на то, что Россия загнана в тупик на поле боя с украинскими войсками и терпит поражение одно за другим, террористические атаки по гражданской инфраструктуре вряд ли прекратятся. Украинцы должны понимать, что в ближайшие месяцы могут стать решающими в этой войне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов также предполагает, что Москва готова к оглашению общей мобилизации. После этого власти РФ могут закрыть границы для военнообязанных.