У Армия+ появились новые рапорты: в Минобороны рассказали, кто может воспользоваться услугой

В мобильном приложении для военнослужащих Сил обороны Украины Армия+ появились новые рапорты для принятия и сдачи должности. Также в приложении появился рапорт на отпуск по беременности и родам.

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Об этом сообщается в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что нововведения в виде электронных рапортов для принятия и сдачи должности значительно облегчат процесс передачи обязанностей, особенно военных на передовой, которым раньше приходилось лично добираться до деловодства.

В рапорт также можно добавить акт принятия-сдачи должности.

"Постепенно продолжаем добавлять новые рапорты в Армия+, чтобы уменьшить бумажную работу. Переносим все формальности, которые нужно писать от руки, в электронный формат. Сохраняем ценное время военных и вытаскиваем из него всего несколько минут на заполнение онлайн-рапорта, а не несколько часов на письма А4", – подчеркнула заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

В частности, в приложении появился рапорт на отпуск по беременности и родам, продолжительностью до 126 дней с возможностью продления. В дальнейшем планируется добавить рапорты на все виды отпусков для военных.

Напомним, в конце октября в приложении для военнослужащих Армия+ появилось онлайн-обучение, где собраны верифицированные учебные материалы по военному делу. Для наших защитников доступны три курса: "Общая подготовка", "Быт в полевых условиях", "Беспилотные системы".

Как сообщал OBOZ.UA, обновление приложения Армия+ значительно облегчило процесс представления рапортов для военных. В новой версии данные, такие как Армия ID командира или название должности, больше не удаляются автоматически, как было раньше.

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