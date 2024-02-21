'Ты дибиляка!' Учительница лицея в Ривне унизила ученика на глазах других школьников за то, что он выложил видео из столовой

Учительница 18 лицея города Ривне унижала ученика на глазах других школьников и обзывала его словами "дибиляка и скотиняка". Так педагог отреагировала на то, что парень выложил в сеть видео из школьной столовой, где в пицце нашел длинную нить.

Об инциденте сообщает издание РадиоТрек. Как оказалось позже, нить в еде оказалась из-за того, что кухарка испекла пиццу и накрыла ее полотенцем. Относительно видео, где учительница унижает школьников, в ситуацию вмешался руководитель городского управления Андрей Мазур, который назвал действия работницы недопустимыми и ее будет привлечено к ответственности.

"Ты дибиляка ненужный, ты скотиняка. Что теперь делать? Зачем скинул? Он скинул не в телеграмме, он скинул в Ривне. Зачем ты скинул! То бляха-муха, скинь как мать с отцом ссорятся и всем в телеграмм", – отреагировала учительница .

На скандал также отреагировало представительство Уполномоченного Верховной рады по правам человека в Ривненской области. Ведомство направило соответствующее письмо в Управление образования, чтобы получить разъяснение этой ситуации.

По словам представителя Уполномоченного в области Александра Корнийчука, такое поведение нарушает права школьника на достойное отношение, что закреплено статьей 19 Конвенции ООН о правах ребенка.

Стало известно, что это учительница польского языка и классная руководительница парня, выложившего видео. Педагог не в первый раз ведет себя таким образом. В частности, Telegram-канал "Ривне 1283" получил еще видео от школьников, как эта же работница учебного заведения дает пощечину ученику.

В школе находится комиссия вместе с руководителем городского управления Мазуром, чтобы разобраться во всех подробностях инцидента.

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