'Меня спасут, я россиянка'. В Луцке учительница угрожала ученикам, что их уничтожат российские оккупанты

В пятой школе Луцка учительница математики Ирина Малыхина сказала детям, что их уничтожат русские. Педагог отметила, что ее при этом вроде бы спасут, поскольку сама является представительницей РФ. Аудиозапись сделали, по всей вероятности, школьники на одном из уроков. Известно, что учебное заведение в свое время имело только русский язык преподавания.

Об инциденте сообщил 12 канал. Там рассказали, что руководство школы сразу отреагировало на ситуацию и сообщило в департамент образования.

"Мало того, что вы украинцы, нас истребят так и так. Ладно, я еще россиянка, меня может еще кто-то спасет, а вы куда денетесь? Так думайте уже об этом, о своем будущем", – говорится в аудиозаписи.

В департаменте образования заверили, что провели работу и заметили, что учительница принесла извинения.

"Есть объяснение, есть доказательства. Будет принято соответствующее решение, какое именно выговор или увольнение, нас не особо интересует. Суть в том, что работа действительно была проделана. Насколько я знаю, педагог извинилась за свои деяния", – прокомментировал инцидент директор департамента образования города Виталий Бондарь.

Позже стало известно, что учителя наказали выговором.

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