Тяжелораненый 17-летний мариуполец прошел курс восстановления от Фонда Рината Ахметова

Весной 2022 года Александр, которому тогда было 15, попал под вражеский обстрел в Мариуполе. Получил очень тяжелые ранения, в частности позвоночника и легких, парализован в нижней части тела. Его удалось вывезти из Донецка после начала лечения, далее последовали Грузия, Германия, возвращение в Украину... Недавно 17-летний подросток прошел курс физической и психологической реабилитации, обеспеченный Фондом Рината Ахметова.

"Очень благодарен Фонду за помощь в реабилитации, это сейчас очень нужно. Есть результат физиотерапии, я качаю руки, спину, дельту, а на эрготерапии балансирую сидя. Это для того, чтобы вернулась самостоятельность", – делится Александр.

Курс обновления приносит не только точечные результаты, но и улучшает общее состояние парня, положительно влияет на психику.

"Когда Александр приехал, он был разбит эмоционально. Но его психоэмоциональное состояние быстро стабилизировалось, сон улучшился", – рассказывает Любовь Шейгец, врач физической и реабилитационной медицины.

По словам медиков, основная задача реабилитационной программы Александра – максимальное восстановление утраченных функций и профилактика всех возможных осложнений травмы.

"Надо вернуть его к социальной активности: обучению, хобби, досугу и в дальнейшем к выбору профессии", – говорит Олег Масный, главный реабилитолог.

Врачи объясняют: Александр ясно понимает последствия своей травмы и осознает, что впереди долгий путь и большая работа. Сейчас значительный прогресс: парень справляется с задачами, ставится положительно и с оптимизмом смотрит в будущее.

В рамках программы Ринат Ахметов Детям. Лечение и реабилитация раненых детей" Фонд оказывает помощь детям, пострадавшим в результате вражеских обстрелов жилых районов: это лечение, реабилитация, психологическая помощь.

С 2014 года Фонд предоставил помощь по лечению и реабилитации более 11 тысяч украинцев.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, пишите в мессенджер Фонда или звоните по телефону на бесплатную горячую линию 0 800 509 001 (линия работает с понедельника по пятницу).