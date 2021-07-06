Тяжелораненому офицеру ВСУ понадобилась помощь: волонтер показала фото бойца

Тяжелораненому офицеру Вооруженных сил Украины понадобилась помощь. Бойца на днях привезли в Центральный военный госпиталь Киева.

Об этом в Facebook сообщила волонтер Наталья Юсупова. Она также показала фото пострадавшего (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

По ее словам, у 22-летнего воина, которого доставили бортом, одна рука ампутирована, а вторая сломана. Также почти все тело и ноги в осколочных ранениях.

"Он родом из Кривого рога, из многодетной семьи – еще трое детей, самому младшему 6 лет. Родители тяжело работают на заводе и сейчас им вдвойне тяжело. Мама находится рядом с сыном", – подчеркнула Юсупова.

Она также опубликовала номер карточки матери воина для помощи – 5168 7427 2390 8251 (Басс Марина Борисовна, ПриватБанк).

Напомним, что в конце июня в киевский госпиталь бортом доставили раненых украинских военнослужащих. Среди них был и вышеуказанный офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июля на Донбассе погиб один защитник Украины и еще трое получили ранения. Это уже вторая потеря для ВСУ за два дня.