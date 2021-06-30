В госпиталь Киева бортом доставили раненых воинов: волонтеры попросили помочь защитникам

В Центральный военный госпиталь в Киеве бортом Воздушных Сил ВСУ доставили украинских воинов. Военнослужащих эвакуировали из клиники в Днепре, где военные врачи стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения. Украинским защитникам нужна материальная помощь.

О медицинской эвакуации военнослужащих сообщили в пресс-службе командования Медсил ВСУ на своей странице в Facebook и показали кадры эвакуации. А волонтер Наталья Юсупова рассказала о тяжелом состоянии раненых бойцов и опубликовала фото из госпиталя.

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" Бойцов привезли тяжёлых. Молодому офицеру 22 года, оторвало руку, другая рука перебита , ноги в осколочных ранениях, лицо , глаз, живого места нет, он весь перемотан бинтами. Терпит страшную боль. Коля, 24 года, ранение в ногу, железо стоит, нога распухшая. Ещё один боец 24 года, пулевое ранение, загноение, отправили в гнойку. Три бойца в нейрохирургии, ещё один в реанимации и по другим отделениям ", – написала Юсупова на своей странице в Facebook.

Волонтеры принесли бойцам соки, фрукты, некоторые продукты и чистые футболки. Наталья Юсупова призвала украинский присоединиться к помощи и предоставила банковскую карту, на которую можно делать пожертвования.

"Вчера вся страна радовалась от футбола, а сегодня надо вспомнить, что война забирает лучших и наши бойцы дают нам возможность спокойно наслаждаться жизнью ... Люди, присоединяйтесь к помощи. Я понимаю, что лето, но помните, что такие же дети как ваши, рискуют своими жизнями защищая нашу страну и всех нас. Отчеты публикую. Карта для помощи 5375 4115 0265 7732 монобанк ", – сообщила волонтер.

Наталья Юсупова также отчиталась о помощи, которую волонтеры оказали украинским бойцам на фронте. Она также предоставила чеки на приобретенные вещи и рассказала, что еще нужно купить бойцам.

" Сегодня купила квадрокоптер 44 тыс, передатчик 12 тыс, планшет 6499 тыс, обезболивающее 3900 грн, машина едет на фронт в пятницу, еще нужно купить много лекарства, кофе и надо на июль купить два квадрокоптера", — написала волонтер.

волонтер.

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