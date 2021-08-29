Туристка из Кирилловки показала, какой бывает реакция на укус медузы. Видео
В курортном поселке Кирилловка отдыхающие вновь начали жаловаться на нашествие медуз. Морских обитателей штормом прибывает к побережью – они мешают купаться и больно жалят.
Последствия такого укуса показала Самира Сулейманова. Соответствующий ролик она опубликовала на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
По словам женщины, от укусов скользких морских животных у нее пошли красные волдыри. На кадрах видно, что на ее спине остался шероховатый отпечаток, будто бы к телу приложили утюг.
Несмотря на это, женщина призналась, что за медицинской помощью не обращалась.
"Промыла больное место пресной водой и помазала кремом", – отметила она.
Местное издание РИА Мелитополь пишет, что у большинства отдыхающих в Кирилловке таких ярких ожогов от медуз не было. Люди в основном жаловались на ощущение жжения и покалывания.
Сулейманова, в случае встречи с медузами в воде, посоветовала "не касаться их глаз". Также напомнила рекомендации медиков.
В частности, ранее Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) разработал алгоритм действий при укусе такого животного.
Что делать, если обожгла медуза:
сразу же выйдите из воды;
видимые жала осторожно вищипайте пинцетом;
место ожога и/или контакта медузы с кожей промойте морской или соленой водой;
если боль очень сильная – примите обезболивающее. Облегчить зуд могут антигистаминные препараты, в том числе местного действия (мази, гели);
Что не нужно делать:
не промывайте место укуса пресной водой – это ускорит негативное влияние яда на место поражения и увеличит ожоговый участок;
не прикасайтесь голыми руками – есть риск, что яд попадет на руки и другие участки кожи;
не растирайте место ожога в течение нескольких часов;
не протирайте место укуса спиртосодержащими растворами;
не мочитесь на место укуса.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети опубликовали кадры, на которых видно, что пляжи Бердянска атаковали медузы. Они покрыли побережье и не давали туристам нормально зайти в море.
В Кирилловке в некоторых местах установили специальные барьерные сетки от медуз. Но, по словам туристов, это не очень помогало.
Одной из причин нашествия медуз заведующий отделом Украинского научного центра экологии моря, кандидат биологических наук Александр Гончаров назвал изменения климата.