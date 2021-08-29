Туристка из Кирилловки показала, какой бывает реакция на укус медузы. Видео

В курортном поселке Кирилловка отдыхающие вновь начали жаловаться на нашествие медуз. Морских обитателей штормом прибывает к побережью – они мешают купаться и больно жалят.

Последствия такого укуса показала Самира Сулейманова. Соответствующий ролик она опубликовала на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам женщины, от укусов скользких морских животных у нее пошли красные волдыри. На кадрах видно, что на ее спине остался шероховатый отпечаток, будто бы к телу приложили утюг.

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Несмотря на это, женщина призналась, что за медицинской помощью не обращалась.

"Промыла больное место пресной водой и помазала кремом", – отметила она.

Местное издание РИА Мелитополь пишет, что у большинства отдыхающих в Кирилловке таких ярких ожогов от медуз не было. Люди в основном жаловались на ощущение жжения и покалывания.

Сулейманова, в случае встречи с медузами в воде, посоветовала "не касаться их глаз". Также напомнила рекомендации медиков.

В частности, ранее Министерство здравоохранения Украины (Минздрав) разработал алгоритм действий при укусе такого животного.

Что делать, если обожгла медуза:

сразу же выйдите из воды;

видимые жала осторожно вищипайте пинцетом;

место ожога и/или контакта медузы с кожей промойте морской или соленой водой;

если боль очень сильная – примите обезболивающее. Облегчить зуд могут антигистаминные препараты, в том числе местного действия (мази, гели);

Что не нужно делать:

не промывайте место укуса пресной водой – это ускорит негативное влияние яда на место поражения и увеличит ожоговый участок;

не прикасайтесь голыми руками – есть риск, что яд попадет на руки и другие участки кожи;

не растирайте место ожога в течение нескольких часов;

не протирайте место укуса спиртосодержащими растворами;

не мочитесь на место укуса.

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