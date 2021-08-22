Украинские курорты атаковали медузы: ученый назвал причины нашествия

В этом году туристов, отдыхавших на Черном и Азовском морях, регулярно атаковали медузы. Одной из причин такого нашествия заведующий отделом Украинского научного центра экологии моря, кандидат биологических наук Александр Гончаров назвал изменения климата.

Об этом ученый рассказал в интервью изданию "Фокус". По его словам, такая же ситуация с обилием медуз в море и на берегу может повториться и в будущем, однако точный прогноз дать сложно.

Гончаров добавил, что увеличение численности популяций медуз в обоих морях связано с тем, что они являются самыми замкнутыми в мире. Это значит, что почти все загрязняющие вещества (такие как азот и фосфор, используемые в сельском хозяйстве), которые попадают через реки в Азовское и Черное море, в них и остаются.

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Отметим, что эти вещества вызывают активный рост водорослей в водоемах. Ими в свою очередь питаются медузы, что способствует их активному размножению.

Третьей причиной роста количества медуз становится попадание в моря из океанов и рек инвазивных видов морских организмов. Они негативно влияют на фауну, конкурируют с местными видами и нередко в итоге занимают их место.

"К таким видам можно отнести гребневиков (Ctenophora), которых часто путают с медузой. Попав к нам из океана, этот хищник начал конкурировать с черноморскими рыбами за пищевые ресурсы, и оказался настолько в этом успешен, что со временем в рыболовные сети попадался только он", – рассказал Гончаров.

Ученый отметил, что Украине нужны исследования, которые помогли бы противостоять нашествию медуз, однако для таких проектов нет финансирования.

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