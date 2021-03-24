Цветная диета для похудения: мужчина попробовал на себе и показал результат. Фото

Американский блогер Роб Ривера ради эксперимента испытал на себе цветную диету. Ее суть заключается в том, чтобы есть продукты только одного цвета.

Мужчина подчеркнул, что еда должна быть натуральной, а не искусственно окрашенной. Так, Ривера выбрал для себя красную диету и поделился результатами на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В начале диеты блогер весил 63,8 кг. Он отметил, что также уменьшил свой дневной лимит калорий до 1500, что является нормой для его веса.

Мужчина купил в магазине такие красные продукты: яблоки, клубнику, лук, капусту, перец, рыбу, виноград и даже мороженое. Он отметил, что было легко найти разнообразные продукты красного цвета по доступной цене. По истечению всего суток эксперимента Ривера весил 63,1 кг, а значит скинул 700 грамм.

Блогер сказал, что такая диета не имеет никакого научного объяснения. Однако так, ограничив потребление калорий, можно сбросить вес с помощью необычной и не надоевшей диеты. Мужчина отметил, что попробует на себе и другие цветные диеты и поделится результатами с подписчиками.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, американский блогер Роб Ривера ради эксперимента неделю ел только картошку и показал, как изменилось его тело и самочувствие.