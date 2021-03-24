Кольорова дієта для схуднення: чоловік спробував на собі і показав результат. Фото

Американський блогер Роб Рівера заради эксперименту випробував на собі кольорову дієту. Її суть полягає в тому, щоб їсти продукти тільки одного кольору.

Чоловік уточнив, що їжа має бути натуральною, а не штучно пофарбованою. Так, Рівера вибрав для себе червону дієту і поділився результатами на своєму YouTube-каналі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На початку дієти блогер важив 63,8 кг. Він зазначив, що також зменшив свій денний ліміт калорій до 1500, що є нормою для його ваги.

Чоловік купив у магазині такі червоні продукти: яблука, полуницю, цибулю, капусту, перець, рибу, виноград і навіть морозиво. Він додав, що було легко знайти різноманітні продукти червоного кольору за доступною ціною. Після однієї доби експерименту Рівера важив 63,1 кг, а значить, скинув 700 грамів.

Блогер сказав, що така дієта не має жодного наукового пояснення. Однак так, обмеживши споживання калорій, можна скинути вагу за допомогою незвичайної і необридлої дієти. Чоловік зазначив, що спробує на собі й інші кольорові дієти і поділиться результатами з підписниками.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, американський блогер Роб Рівера заради експерименту тиждень їв тільки картоплю і показав, як змінилося його тіло і самопочуття.