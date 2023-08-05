Цвета 'Барби' в Антарктиде: украинские полярники поразили волшебными фото

Украинские полярники показали удивительные розовые рассветы в Антарктиде. Исследователи подчеркнули, что ледяной континент совсем не такой монохромный, как некоторые привыкли считать.

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Палитра его неба богата разнообразными оттенками, и каждый раз удивляет красотой. Увлекательные снимки выложили на странице Национального антарктического научного центра.

Полярники рассказали, что небо над Антарктикой "поддержало мировой тренд" и поразило невероятным рассветом в цвете Барби.

"Розовый присутствует в Антарктике: это цвет рассветов и закатов в хорошую погоду, то есть когда небо не затянуто облаками. Поскольку цвета неба отражаются в океане, то вокруг весь мир становится безгранично розовым", - отметили исследователи.

Напомним, что ранее украинские полярники показали в сети фото удивительного природного явления, которое называется блинный лед. Такая ледяная красота появляется на поверхности воды при нестабильной температуре (в районе 0 градусов) благодаря ветру и волнам.

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