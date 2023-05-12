'Блинный лед': украинские полярники в Антарктике показали впечатляющее явление. Фото

Украинские полярники показали в сети фото удивительного природного явления, которое называется блинный лед. Такая ледяная красота появляется на поверхности воды при нестабильной температуре (в районе 0 градусов) благодаря ветру и волнам.

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Об этом рассказали на Facebook-странице Национального антарктического научного центра. Как сообщают полярники, диаметр блинного льда может изменяться от 30 см до нескольких метров, а его толщина достигает 10 см.

Работники научного центра рассказали, каким образом образуется эта ледяная "кувшинка":

"Когда вода замерзает, в ней появляются ледяные иглы или пластинки. Впоследствии они скапливаются в ледяное сало (такая густая ледяная каша). Также на поверхности водоема может формироваться снежник – скопление снега, который падает в холодную морскую воду с температурой ниже 0 и поэтому не тает. Собственно из ледяного сала или снегуры и "пекутся" ледяные блины".

Для формирования блинного льда необходима нестабильная температура окружающей среды (примерно 0 градусов), умеренный ветер и волны. В таких условиях лед замерзает не однородным пластом, а по частям, которые постепенно округляются и поднимают края.

После этого, в зависимости от температуры, "ледяные блины" могут то растать, то замерзнуть в упругую ледяную кору, известную как нилас. Иногда блинный лед образуется из ниласа: когда появляются сильные мелкие волны, под действием которых кора ломается и превращается в эту ледяную красоту.

Как отмечают работники научного центра, блинный лед не встречается только в Антарктике или Арктике, а также в других морях и пресных водоемах, включая Украину, но гораздо реже. К примеру, в начале февраля прошлого года такое явление наблюдалось на побережье Азовского моря.

Напомним, что украинцы наблюдали редкое природное явление, в котором увидели мистический знак для оккупантов. Оно выглядело большим ярким кругом вокруг источника света – Луны.

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