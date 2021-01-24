Циклон нанесет удар по Украине: синоптик уточнила прогноз погоды на начало недели

Погода в Украине с понедельника, 25 января, начнется с сильных порывов юго-восточного ветра, которые будут достигать 15-22 метров в секунду. Все из-за мощного циклона Lars, который также принесет временами значительные осадки.

Особенно ухудшится метеситуация в Украинских Карпатах. Таким предупредительным прогнозом поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее совам, в начале новой рабочей недели в большинстве областей преимущественно будут идти дожди. В западной части страны, а вечером в понедельника также на Винниччине и Житомирщине возможенмокрый снег.

В Карпатах в ближайшее время предполагается снег и метели.

Температура воздуха хоть и ожидается выше нормы, однако на фоне циклона и штормового ветра на улице будет казаться холодно. Днем в Украине – около +4... + 9 градусов, в Крыму столбики термометров будут показывать +7... +13. В то же время на западе ожидается только -1... + 2 градуса. Из-за осадков усложнится ситуация на дорогах.

Погода в Киеве 25 января будет влажной и ветреной, воздух прогреется до +5... +7 градусов.

Диденко прогнозирует, что в середине недели на значительную часть территории Украины придет похолодание. И хотя 20-30-градусных морозов не будет, ночью температура воздуха опустится до -2... -8, днем до нуля и небольших "минусов".

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики заявили, что ранней весны в Украине не будет. Они прогнозируют холода и дожди.