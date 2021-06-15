Украину накроют дожди из-за циклона из Крыма: прогноз погоды до конца недели

В течение ближайшей недели погода в Украине вряд ли порадует. До пятницы, 18 июня, в стране будут идти дожди, иногда с грозами и даже градом. Ситуация изменится только ближе к "длинным" выходным и Троице – к тому времени циклон покинет территорию Украины и вернется солнечная погода.

Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Роман Мурмыло. "Над Крымом, над Черным морем формируется циклон, по мере своей циркуляции он будет описывать концентрические круги и оказывать влияние на всю территорию Украины", – пояснил синоптик.

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По словам синоптика, до 18 июня на всей территории Украины из-за циклона установится дождливая погода. Высоких температур ожидать не стоит. Наиболее прохладными и влажными будут ближайшие дни с 14 по 17 июня.

"К сожалению, жары не будет. До конца недели ожидается повсеместная циклоническая деятельность, местами сильная. Ожидаются дожди разной интенсивности. Обложные. Просветов практически не видно. Это не значит, что будет нескончаемо лить. Но дождь будет идти большую часть времени", – уточнил Мурмыло.

Он указал на вероятность летних дождей в сопровождении гроз, с усилением ветра: "В отдельных районах возможно выпадение града. Весь комплекс конвективных явлений".

Что касается дневных температур, то из-за облачности они не будут слишком высокими, +20… +25 градусов, традиционно, теплее в южных и восточных районах страны. В то же время ночи будут достаточно теплыми, +15… +17 градусов.

Конец рабочей недели будет переломным с точки зрения погоды. Ожидается резкое прекращение осадков. "Интенсивность дождей 18 июня будет уже меньшей, где-то их вообще не будет. А 19 июня осадки прекратятся на всей территории Украины", – сообщил синоптик.

"На сколько прекратятся, пока неведомо, но на Троицу осадков не ожидается, установится спокойная погода", – заметил он.

"Резкого потепления не будет. Просто к этому времени циклон исчезнет, но температурный фон будет практически тем же. За счет того, что будет меньше облачности, можно ожидать +27… +28 градусов. Существенного притока теплой воздушной массы не ожидается, но будет меньше облаков", – пояснил Мурмыло.