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Церковный календарь на март: новые даты праздников
Март – важный период в церковном календаре. Первый месяц весны насыщен праздниками и памятными датами. После перехода на новоюлианский календарь большинство православных праздников сместилось на 13 дней.
В марте начинается Великий пост – подготовка к празднованию Пасхи, а также отмечают Благовещение. OBOZ.UA публикует полный церковный календарь на март-2025 по новому стилю.
Церковный календарь на март по новому стилю
- 1 марта – Преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины.
- 2 марта – Сиропусное или прощенное воскресенье, священномученика Феодота, епископа Киринейского, святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского.
- 3 марта – начало Великого поста, мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.
- 4 марта – преподобного Герасима на Иордане, мученика Павла и мученицы Юлиании.
- 5 марта – мученика Конона Исаврийского, мученика Онисия, мученицы Ираиды.
- 6 марта – мучеников 42-х в Аммории, обретение честного Креста святой царицей Еленой, преподобного Аркадия Кипрского.
- 7 марта – священномученики, которые в Херсонесе были епископами, преподобного Эмилиана Итальянского.
- 8 марта – великомученика Федора Тирона, преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского, апостола Ерма.
- 9 марта – святого Кесария, брата святителя Григория Богослова.
- 10 марта – мучеников Кодрата и с ним Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого), Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида, преподобной Анастасии.
- 11 марта – святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.
- 12 марта – преподобного Феофана Исповедника, святителя Григория Двоеслова, папы Римского, преподобного Симеона.
- 13 марта – перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, мученика Савина, мучеников Африкана, Публия и Терентия, мученика Александра, мученицы Кристины Персидской.
- 14 марта – преподобного Венедикта, благоверного великого князя Киевского Ростислава, в крещении Михаила, святителя Евсхимона, исповедника, епископа Лампсакийского.
- 15 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, мученика Никандра.
- 16 марта – святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.
- 17 марта – преподобного Алексия, святителя Патрикия, просветителя Ирландии.
- 18 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, преподобного Анина, монаха.
- 19 марта – мучеников Хрисанфа и Дарии и с ними мучеников Клавдия, трибуна, Илларии, жены его, Иасона и Мавра, сыновей их, мучеников Диодора, пресвитера и Марьяна, диакона.
- 20 марта – преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, убитых в обители святого Саввы, мученицы Фотины (Светланы), самарянки, и ее сыновей мучеников Виктора и Иосии, мучениц Анатолии, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины, Александрии, Феодосия.
- 21 марта – преподобного Иакова, епископа Катанского, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского.
- 22 марта – священномученика Василия, пресвитера Анкирского, преподобного Исаакия Далматского.
- 23 марта – 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное, преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.
- 24 марта – предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы, преподобного Захарии, монаха, святителя Артемона, епископа Солунского.
- 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы.
- 26 марта – собор архангела Гавриила, предание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, преподобного Василия Нового, Константинопольского.
- 27 марта – мучеников Мануила и Феодосия, преподобного Иоанна-прозорливого, Египетского.
- 28 марта – преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского, мучеников Ионы, Варахис и других с ними, преподобномученика Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах.
- 29 марта – священномучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона, и других многих, преподобного Иоанна, отшельника.
- 30 марта – 4-е воскресенье Великого поста, апостолов Сосфена, Аполоса, Кифы, Кесаря и Епафродита, святой Евулы, матери великомученика Пантелеймона, преподобного Зосима, епископа Сиракузского.
- 31 марта – священномученика Ипатия, епископа Гангрского, преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского, священномучеников Авды, епископа Персидского и Вениамина, диакона.
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