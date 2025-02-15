Церковный календарь на март: новые даты праздников

Март – важный период в церковном календаре. Первый месяц весны насыщен праздниками и памятными датами. После перехода на новоюлианский календарь большинство православных праздников сместилось на 13 дней.

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В марте начинается Великий пост – подготовка к празднованию Пасхи, а также отмечают Благовещение. OBOZ.UA публикует полный церковный календарь на март-2025 по новому стилю.

Церковный календарь на март по новому стилю

1 марта – Преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины.

– Преподобномученицы Евдокии, мучеников Нестора и Тривимия, мученицы Антонины. 2 марта – Сиропусное или прощенное воскресенье, священномученика Феодота, епископа Киринейского, святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского.

– Сиропусное или прощенное воскресенье, священномученика Феодота, епископа Киринейского, святителя Иова (Борецкого), митрополита Киевского. 3 марта – начало Великого поста, мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

– начало Великого поста, мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска. 4 марта – преподобного Герасима на Иордане, мученика Павла и мученицы Юлиании.

– преподобного Герасима на Иордане, мученика Павла и мученицы Юлиании. 5 марта – мученика Конона Исаврийского, мученика Онисия, мученицы Ираиды.

– мученика Конона Исаврийского, мученика Онисия, мученицы Ираиды. 6 марта – мучеников 42-х в Аммории, обретение честного Креста святой царицей Еленой, преподобного Аркадия Кипрского.

7 марта – священномученики, которые в Херсонесе были епископами, преподобного Эмилиана Итальянского.

– священномученики, которые в Херсонесе были епископами, преподобного Эмилиана Итальянского. 8 марта – великомученика Федора Тирона, преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского, апостола Ерма.

– великомученика Федора Тирона, преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского, апостола Ерма. 9 марта – святого Кесария, брата святителя Григория Богослова.

– святого Кесария, брата святителя Григория Богослова. 10 марта – мучеников Кодрата и с ним Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого), Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида, преподобной Анастасии.

– мучеников Кодрата и с ним Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Дионисия (другого), Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида, преподобной Анастасии. 11 марта – святителя Софрония, патриарха Иерусалимского.

– святителя Софрония, патриарха Иерусалимского. 12 марта – преподобного Феофана Исповедника, святителя Григория Двоеслова, папы Римского, преподобного Симеона.

13 марта – перенесение мощей святителя Никифора, патриарха Константинопольского, мученика Савина, мучеников Африкана, Публия и Терентия, мученика Александра, мученицы Кристины Персидской.

14 марта – преподобного Венедикта, благоверного великого князя Киевского Ростислава, в крещении Михаила, святителя Евсхимона, исповедника, епископа Лампсакийского.

– преподобного Венедикта, благоверного великого князя Киевского Ростислава, в крещении Михаила, святителя Евсхимона, исповедника, епископа Лампсакийского. 15 марта – мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, мученика Никандра.

– мученика Агапия и с ним семи мучеников: Публия, Тимолая, Ромила, двух Александров и двух Дионисиев, мученика Никандра. 16 марта – святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских.

– святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, Собор всех преподобных отцов Киево-Печерских. 17 марта – преподобного Алексия, святителя Патрикия, просветителя Ирландии.

– преподобного Алексия, святителя Патрикия, просветителя Ирландии. 18 марта – святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, мучеников Трофима и Евкарпия, преподобного Анина, монаха.

19 марта – мучеников Хрисанфа и Дарии и с ними мучеников Клавдия, трибуна, Илларии, жены его, Иасона и Мавра, сыновей их, мучеников Диодора, пресвитера и Марьяна, диакона.

20 марта – преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, убитых в обители святого Саввы, мученицы Фотины (Светланы), самарянки, и ее сыновей мучеников Виктора и Иосии, мучениц Анатолии, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины, Александрии, Феодосия.

– преподобных Иоанна, Сергея, Патрикия и других, убитых в обители святого Саввы, мученицы Фотины (Светланы), самарянки, и ее сыновей мучеников Виктора и Иосии, мучениц Анатолии, Фотиды, Параскевы, Кириакии, Домнины, Александрии, Феодосия. 21 марта – преподобного Иакова, епископа Катанского, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

– преподобного Иакова, епископа Катанского, исповедника, святителя Кирилла, епископа Катанского, святителя Фомы, патриарха Константинопольского. 22 марта – священномученика Василия, пресвитера Анкирского, преподобного Исаакия Далматского.

– священномученика Василия, пресвитера Анкирского, преподобного Исаакия Далматского. 23 марта – 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное, преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского.

– 3-е воскресенье Великого поста, Крестопоклонное, преподобномученика Никона Сицилийского, епископа, и учеников его, преподобного Никона, игумена Киево-Печерского. 24 марта – предпразднство Благовещения Пресвятой Богородицы, преподобного Захарии, монаха, святителя Артемона, епископа Солунского.

25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы.

– Благовещение Пресвятой Богородицы. 26 марта – собор архангела Гавриила, предание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, преподобного Василия Нового, Константинопольского.

– собор архангела Гавриила, предание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы, преподобного Василия Нового, Константинопольского. 27 марта – мучеников Мануила и Феодосия, преподобного Иоанна-прозорливого, Египетского.

– мучеников Мануила и Феодосия, преподобного Иоанна-прозорливого, Египетского. 28 марта – преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского, мучеников Ионы, Варахис и других с ними, преподобномученика Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах.

– преподобного Стефана Чудотворца, исповедника, игумена Триглийского, мучеников Ионы, Варахис и других с ними, преподобномученика Евстратия Киево-Печерского, в Ближних пещерах. 29 марта – священномучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона, и других многих, преподобного Иоанна, отшельника.

– священномучеников Марка, епископа Арефуссийского, Кирилла, диакона, и других многих, преподобного Иоанна, отшельника. 30 марта – 4-е воскресенье Великого поста, апостолов Сосфена, Аполоса, Кифы, Кесаря и Епафродита, святой Евулы, матери великомученика Пантелеймона, преподобного Зосима, епископа Сиракузского.

– 4-е воскресенье Великого поста, апостолов Сосфена, Аполоса, Кифы, Кесаря и Епафродита, святой Евулы, матери великомученика Пантелеймона, преподобного Зосима, епископа Сиракузского. 31 марта – священномученика Ипатия, епископа Гангрского, преподобного Ипатия, целителя Киево-Печерского, священномучеников Авды, епископа Персидского и Вениамина, диакона.

Также OBOZ.UA публиковал даты празднования Пасхи до 2030 года.

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