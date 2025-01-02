Церковные праздники в 2025 году: все даты по новому календарю

Православная церковь богата традициями и праздниками, которые отмечаются в течение года. Каждый праздник имеет свою историю, символику и особое духовное содержание. Есть двенадцать важнейших дат, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа и Богородицы. Три из них переходные, даты ежегодно меняются, поскольку зависит от празднования Пасхи.

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По новоюлианскому календарю даты непереходных праздников сместились на 13 дней. OBOZ.UA публикует православный церковный календарь на 2025 год.

Двенадцать важнейших праздников

Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим – 13 апреля;

Вознесение Господне – 29 мая;

День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница) – 8 июня.

Богоявление или Крещение Господне – 6 января;

Сретение Господне – 2 февраля;

Благовещение Пресвятой Богородицы – 25 марта;

Преображение Господне – 6 августа;

Успение Богородицы – 15 августа;

Рождество Богородицы – 8 сентября;

Воздвижение Креста Господня – 14 сентября;

Введение в храм Пресвятой Богородицы – 21 ноября.

Рождество Христово – 25 декабря.

Другие важные православные праздники

Не только двенадцать праздников считаются среди верующих важными в церковном календаре. Существуют и другие даты, особенно почитаемые православной церковью:

Обрезание Господне – 1 января;

Рождество Иоанна Предтечи – 24 июня;

Святых апостолов Петра и Павла – 29 июня;

Усекновение главы Ивана Предтечи – 29 августа;

Покров Пресвятой Богородицы – 1 октября.

Даты постов в 2025 году

Пост в православной церкви – период духовного очищения и самосовершенствования, во время которого верующие воздерживаются от определенных видов пищи, развлечений и других земных удовольствий. Это не просто диета, а, скорее, духовная практика, направленная на укрепление связи с Богом и переосмысление своей жизни. Православные посты многодневные, а есть и такие, которые держат один день. В целом в монастырях в течение года принято поститься по средам и пятницам.

Однодневные посты:

Крещенский Сочельник – 5 января;

Усекновение главы Ивана Предтечи – 29 августа;

Воздвижение Креста Господня – 14 сентября.

Многодневные посты:

Великий (Пасхальный) пост – с 3 марта по 19 апреля;

Петров пост – с 16 июня по 11 июля;

Успенский пост – с 1 по 14 августа;

Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.

Поминальные дни в 2025 году

Поминальные дни посвящены памяти умерших. Верующие посещают церкви, чтобы помолиться за упокой душ своих родных и близких.

В 2025 году поминальные дни будут приходиться на:

Вселенская родительская суббота (мясопустная) – 22 февраля;

Суббота второй недели Великого поста – 15 марта;

Суббота третьей недели Великого поста – 22 марта;

Суббота четвертой недели Великого поста – 29 марта;

Радоница – 29 апреля;

Поминовение умерших воинов – 9 мая;

Троицкая родительская суббота – 7 июня;

Димитровская родительская суббота – 1 ноября.

Церковные праздники в январе-2025

1 января – святого Василия Великого;

5 января – Крещенский сочельник. Постный день;

6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;

12 января – святой мученицы Татьяны;

30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Церковные праздники в феврале-2025

2 февраля – Сретение Господне.

Важнейшие церковные праздники в марте

25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;

26 марта – Собор архангела Гавриила.

Календарь церковных праздников на апрель-2025

6 апреля – Кирилла и Мефодия Солунских;

12 апреля – Лазарева суббота;

13 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);

17 апреля – Чистый четверг;

18 апреля – Большая (Страстная) пятница;

19 апреля – Великая суббота;

20 апреля – Пасха;

23 апреля – святого Юрия Чудотворца.

Майские православные праздники

9 мая – перенос мощей Николая Чудоторца;

11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;

29 мая – Вознесение Господне.

Календарь церковных праздников на июнь

8 июня – Троица;

9 июня – День Святого Духа;

22 июня – день всех святых украинского народа;

24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;

29 июня – апостолов Петра и Павла;

30 июня – собор 12 апостолов.

Церковные праздники в июле

11 июля – княгини киевской Ольги;

15 июля – князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси;

20 июля – пророка Илии;

25 июля – Успение святой Анны.

Церковные праздники в августе

1 августа – начало Успенского поста;

6 августа – Преображение Господне;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа – Усекновение председателя Иоанна Крестителя.

Важнейшие церковные праздники в сентябре

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Важные православные праздники в октябре

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;

26 октября – великомученика Дмитрия.

Календарь церковных праздников на ноябрь-2025

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрьские церковные праздники

6 декабря – святого Николая;

9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

24 декабря – Рождественский сочельник;

25 декабря – Рождество Христово;

31 декабря – святой Мелании Римской.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал обо всех православных постах.

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