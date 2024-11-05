Центр хирургии и трансплантологии в Киеве получил современные реанимобили от БФ MK Foundation

Благотворительный фонд украинского инвестора Максима Криппы MK Foundation передал два современных реанимобиля Национальному научному центру хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова. Каждый из реанимобилей рассчитан на транспортировку одного пациента в тяжелом состоянии или трех в стабильном.

Автомобили укомплектованы всем необходимым оборудованием: в каждом есть дефибриллятор, электрокардиограф, система мониторинга пациента, аспиратор, кислородные баллоны для обеспечения искусственной вентиляции легких и другое оборудование.

"Полученные реанимобили помогут нам ежедневно спасать жизнь. Мы сможем еще более эффективно оказывать медицинскую помощь, доставлять пациентов в наш центр или перевозить их в другие медицинские учреждения для специализированного лечения. Также автомобили пригодятся при перевозке донорских органов, ведь скорость является одним из решающих факторов в трансплантологии, особенно когда речь идет о сердце и печень", — отметил Руслан Салютин, медицинский директор центра хирургии и трансплантологии.

Национальный научный центр хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова - одно из ведущих медицинских учреждений Украины. Ежегодно здесь проводится более 8000 хирургических операций по трансплантации, протезированию и лечению сердца, почек, печени, легких и других жизненно важных органов. Научные сотрудники центра также разрабатывают новые методы диагностики и хирургического лечения внутренних органов.

"Обеспечение медицинских учреждений оборудованными реанимобилями – одно из важнейших направлений работы MK Foundation. Мы передали "скорые" Государственной пограничной службе, нескольким бригадам ВСУ, Центру детской кардиологии и кардиохирургии. Всего фонд приобрел 30 медицинских авто, которые уже помогают медицинскому персоналу в их ежедневной работе", - отметили в MK Foundation.

Благотворительная организация MK Foundation, основанная украинским инвестором Максимом Криппой, специализируется на материально-техническом обеспечении подразделений Сил Обороны Украины и медицинских служб. При содействии фонда было приобретено более 1800 транспортных средств.

Ранее MK Foundation вместе с GSC Game World присоединились к инициативе United24 в поддержку "Охматдета", когда медучреждение пострадало от российской ракеты, перечислив 10 миллионов гривен на восстановление больницы.