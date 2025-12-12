Я думаю, никому не надо объяснять, что США будут делать все "возможное и невозможное", чтобы ры-фы не развалилась и не перестала бы существовать как централизованное государство? Ведь это – в интересах самих США (начиная с опасений за последствия развала ядерной державы, заканчивая резким и быстрым усилением Китая, в таком случае). На данный момент пытаются они это сделать путем "возвращения ры-фы в мировую экономику"...

Це з одного боку...

З іншого боку, безглузда та ВПЕРТА війна пуйла з Україною (відповідно, з астрономічними витратами на неї), з одночасними командно-адмінстративними заходами управління, щодо й так, до межі монополізированої економіки цієї країни (включаючи спроби, НЕринковими способами регулювати ціни на внутрішньому ринку), веде зовсім до іншого.

А саме, до стагнації фінансово-економічного базісу в країні, як слідцтво – кризи у соціально-політичній сфері, а далі – саме до дезінтеграційних процесів в самій ри-фи ...

Іншими словами, США намагаються врятувати ри-фи, але кремль вперто робить усе можливе, аби ри-фи – таки розвалилася...

Саме цей парадокс, станом на зараз гальмує те, що всі називають "мирний процес", а ні що інше...

Спроби пояснити нинішнім керівникам кремля, з боку американців, усю безглуздість їхньої війни й доцільність миру із зняттям санкцій та поверненням ри-фи у світову економіку... наштовхується на дебільну впертісь нинішніх лубянських керманичів цієї держави, із їх ідіотським бажанням "за будь-яку ціну перемогти Україну".

Американці вже й так, й сяк ...

Але кремль вперто вважає, що зможе ОДНОЧАСНО й війну виграти, й "повернутися на світові ринки"...

Бо, на думку кремлівських чекістів, США в такій ситуації у будь-якому разі будуть вимушені "рятувати ри-фи" (адже, вони вважають, що у США просто немає іншого виходу... допустити розвал другої за ядерним потенціалом держави світу й різке посилення за її рахунок Китая, головного конкурента США на світовій арені, американці допустити просто не можуть, за замовчуванням).

Саме з цього джерела, а не з будь-якого іншого, "проистекает" та впертість, нахабність й впевненність кремля у кінцевому "достижении целей" своєї "ес-ве-о".

Простіше кажучи, кремль впевнений в тому, що він може творити будь-яку дичину поряд із собою, але за це йому "нічого не буде", й це в жодному разі не може призвести до його поразки... тому що цього не допустять самі США.

Така собі, "добре розрахована ман'яковість"...

Але у даному випадку кремль помиляеться, як це було вже неоднарозово...