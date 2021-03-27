Три самых удачливых знака зодиака в 2021 году
Хотя все зодиаки в 2021 году ждут хорошие перспективы, Весы, Скорпион и Телец будут самыми успешными.
Им этот год принесет удачу во всех сферах жизни и залечит раны 2020 года. Об этом газете The Times of India рассказал Астро Друг Чираг.
Телец
Это будет самый удачный год для Тельца. Люди этого знака зодиака будут процветать в бизнесе и финансах. Карьера у них пойдет вверх, особенно в начале года. Лучшими месяцами будут апрель, май и февраль. В этом году сбудутся давние мечты, вы получите признание. То, что в последние годы в семье шло не так, постепенно урегулируется. Счастливые числа – 7,9,8, 46 и 69.
Уверенность, которую вы пытались обрести, наконец появится. И эту энергию в 2021 году нужно использовать максимально.
Скорпион
Сатурн и Уран принесут пользу Скорпионам. Их ждут рациональность, покой, прогресс и последовательный рост, поскольку связь с Солнцем будет очень сильной.
Скорпион также будет наделен творчеством и стратегическими идеями. Люди, недовольные своими отношениями, найдут себе более подходящего партнера. Сентябрь и конец года – лучшее время для крупных вложений.
Весы
Весы, седьмой знак зодиакального круга, ожидают сотрудничество, духовный и личностный подъем. Весы также ожидают продвижения по службе, стоит доверять своей интуиции и не учитывать внешние факторы при принятии карьерных решений. В мае и июне нужно быть осторожными. 2021 год также хорош для свадьбы.
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