Третья грантовая программа на 1 млн грн от Фонда Вадима Столара: украинцы могут выбрать приоритетные направления

После успешного проведения двух программ "Грант на важное дело" Фонд Вадима Столара готовит к реализации третью грантовую программу. Чтобы понять наиболее актуальные потребности, организаторы запустили опрос по определению приоритетных направлений финансирования.

Отметим, что общей целью грантовой инициативы Фонда является социальная поддержка военных и гражданских, пострадавших из-за войны войны. Первая программа, которая проводилась весной прошлого года, касалась физической реабилитации пострадавших от войны. Вторая, которую реализовали осенью 2023 года, концентрировалась на направлении психоэмоционального восстановления украинцев. Каждый раз победители конкурса получали финансирование представленных проектов на общую сумму 1 миллион гривен.

К определению цели третьей грантовой программы предлагается приобщиться профильным общественным и благотворительным организациям. Для этого примите участие в опросе по ссылке

"Мнение наших коллег об актуальных направлениях для предоставления грантов имеет большое значение для нас. Поэтому мы с командой запускаем этот опрос и обязательно учитываем его результаты при определении тематики следующей, третьей программы. В то же время, мы проводим собственный анализ текущей ситуации, выводы которой также примем во внимание", – поделилась волонтер Фонда Наталья Приходько.

"Наш Фонд уже второй год реализует грантовые программы для общественных и благотворительных организаций. Сейчас мы разрабатываем третью программу и предлагаем вместе определить ее направленность. Совместными усилиями можем сделать для людей больше", – сказал основатель Фонда Вадим Столар.

К участию в программе будут приниматься предложения от организаций, зарегистрированных в соответствии с Законом Украины "Об общественных объединениях" или в соответствии с Законом Украины "О благотворительной деятельности и благотворительных организациях" и включенных в Реестр неприбыльных организаций.