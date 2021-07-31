Трем регионам Украины спрогнозировали разрушительные шквалы: уровень угрозы максимальный

Предупреждение об опасной ситуации на 1 августа появилось для частей Восточной Европы, в том числе Львовской, Закарпатской и Волынской областей Украины. Ожидаются разрушительные шквалы, крупный град и мощные ливни.

Соответствующее сообщение появилось в Facebook ESTOFEX (Европейский эксперимент по прогнозированию штормов), команда которого специализируется на штормовых волнах конвективных явлений. Опубликована также карта.

"В регионе 3 уровня (дальняя В Австрия, части Словакии и Венгрии, а также мелкие части СЭ Польша и В Украины) суперклетки и линейные сегменты банинга могут принести экстремальные сильные и поврежденные порывы ветра, а также (очень) большой град!" – сказано в сообщении.

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Как отметил в Facebook добровольный наблюдатель в European Severe Storms Laboratory (Европейской лаборатории сильных штормов) Игорь Кибальчич, эти регионы впервые в этом году получили максимальный уровень угрозы.

Напомним, к концу субботы, 31 июля, в Украине спрогнозировали резкое шквалистое усиление ветра до 20 м/с и град, во многих регионах объявили штормовое предупреждение. непогода продержится до конца суток воскресенья, 1 августа. С предупреждением также относительно чрезвычайной пожарной опасности обратились к гражданам и в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Народный синоптик Наталья Диденко также предупредила, что 1 августа, часть Украины заденет циклон с атмосферными фронтами под названием Guido. Сейчас под его влиянием находятся Польша, Словакия и частично Венгрия. Погода в Украине будет дождливой и с грозами в западных и местами северных областях.

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