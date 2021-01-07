Трассу "Киев-Харьков" перекрыли протестующие. Видео

Жители города Валки Харьковской области, протестуя против повышения тарифов на газ и электричество, перекрыли трассу международного значения М-03 Киев – Харьков – Довжанский.

Как сообщает Телеграм-канале "Типичное ХТЗ", из-за перекрытой дороги образовалась пробка.

"В Валках люди перекрыли трассу Харьков-Киев. Бастуют против повышения цен на электричество и доставку газа", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с приблизительно 12:00 местные жители непрерывно ходили по пешеходному переходу возле поста полиции, тем самым блокируя движение транспорта. Состоянием на 14:45 акция протеста прекратилась, движение машин возобновлено.

Напомним, что ранее на Полтавщине, вблизи города Лубны, протестующие полностью перекрывали движение по трассе международного значения Киев – Харьков. Люди выражали протест против тарифов на газоснабжение.

Отметим, что с 1 января 2021 года в Украине повысили тарифы на электроэнергию. Теперь за киловатт украинцы будут платить 1,68 грн за кВт. Также подорожали практически все коммунальные услуги.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине отменили льготный тариф для граждан, которые пользуются электрическим отоплением.